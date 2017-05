El arte de la guerra es el arte del engaño: Sun Tzu

• José Luis Ortega Vidal

Si después del 4 de junio se conocen los videos completos donde aparece Eva Cadena Sandoval recibiendo dinero y se identifica a quienes le entregan el efectivo como gente cercana a grupos de poder específicos e interesados en golpear al partido MORENA, será lo de menos: el palo ya estará dado.

Por lo pronto llama la atención que ante una sola afirmación de Cadena Sandoval –sin prueba alguna- en el sentido de que la diputada federal Rocío Nahle es la recaudadora de dinero sucio del líder nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, se haya armado un escándalo que involucra a medios de información nacionales y a autoridades estatales veracruzanas.

Todo ello, insisto, en el contexto de la campaña por el relevo de 212 alcaldías en Veracruz y a 10 días de los comicios respectivos.

Ignoro si AMLO fundamenta la estructura financiera de su proyecto político en “recaudadores” que se prestan a maniobras como la de Eva Cadena Sandoval.

Es probable que así sea.

También es probable lo contrario.

Mientras no existan pruebas todo está sujeto a dudas, sin que ello signifique –en mi caso- defender a López Obrador.

Soy periodista y dudo por metodología; dudo, incluso, sobre la existencia del oficio periodístico como tal…

Busco siempre sustentar lo que escribo en pruebas o análisis lógicos que surgen de vías diversas como libros, revistas, análisis de colegas, estadísticas, datos históricos, declaraciones, testimonios, hechos concretos, etcétera.

Tras 29 años de ejercer el oficio periodístico me queda claro que la política es una guerra y me quedo con la lección del filósofo chino Sun Tzu: El arte de la guerra es el arte del engaño. Ganará, siempre, el general que mejor engañe a su rival.

Bajo esa óptica y con sus obligadas reservas, estoy atento al caso de los videos de Eva Cadena Sandoval conocida popularmente como “LadyBolsita”.

¿Estamos ante una cadena de sucesos reales o estamos ante un engaño montado por razones de manipulación política?

(2)

El 27 de mayo concluyen los debates entre candidatos a presidencias municipales en Veracruz.

Ayer se llevó a cabo el de Acayucan, un municipio con aproximadamente 80 mil habitantes pero muy significativo por contar con un nodo carretero que conecta al norte con el sur del país y a los extremos del istmo de Tehuantepec.

Por todo ello Acayucan es conocido como “La Llave del Sureste”.

Es un municipio de tamaño medio pero estratégico.

El debate de ayer, de acuerdo a la opinión de la mayoría de testigos que tuvieron acceso, lo ganó el candidato de la alianza PAN/PRD, Cuitláhuac Condado Escamilla.

El segundo lugar se disputa entre la candidata del PRI/PVEM, Pilar Guillén, el abanderado independiente, profesor Cornelio Suriano y al maestro David Salomón, candidato de MORENA algunos lo envían al tercer sitio y otros al segundo en disputa con Cornelio Suriano.

Por lo que hace a Cuitláhuac Condado Escamilla, además del triunfo en el debate se le coloca como el abanderado que encabeza las preferencias electorales de cara al 4 de junio.

Ya veremos si se confirma esta especie.

Hoy serán los debates correspondientes a San Juan Evangelista donde puntea Abel Vázquez Ferrer, del PRI, y Sayula de Alemán donde se le ven más espolones a otro gallo del PAN/PRD, Fredy Ayala.

Le informaremos sobre lo que acontezca, amable lector.