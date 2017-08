El caso Xóchilt

• Brenda Caballero

Veía el noticiario nocturno de Radio Televisión de Veracruz, cuando el conductor Ángel Viveros daba a conocer la noticia de El Universal, de que habían detenido a Xóchilt (así lo escribe ella), “presunta” amante de Javier Duarte de Ochoa –como lo manejó la propia PGR- entre los límites de Nayarit y Jalisco. El motivo: enriquecimiento ilícito.

La verdad, me sorprendió la noticia, más aún cuando esperábamos que si había detención de alguna mujer fuera Karime o su hermana Mónica Macías Tubilla, ambas, señaladas por ser parte de la red de corrupción del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y de quienes se dice, gozan del dinero robado a los veracruzanos en el extranjero.

De inmediato, entre colegas platicamos el suceso, y una de ellas argumenta que está bien que se asiente un precedente, para que antes utilizar los recursos públicos en un bienestar personal, a favor propio del funcionario, de la esposa, de los hijos o ahora, hasta de la amante…

Pero ¿dos años de prisión preventiva por “recibir” obsequios de procedencia ilícita de un gobernador cariñoso? entonces ¿Por qué anda libre Karime Macías? Seguramente ella debe haber recibido muchísimo más. Aunque después nos enteraríamos que una de las casas de Xóchilt se pagó con una transferencia por casi 1 millón 750 mil pesos de una empresa fantasma, de ésas muchas que operaba la red de Duarte de Ochoa para sacar dinero del erario y comprar bienes inmuebles.

Si recordamos, algunos de los que actualmente están detenidos como Gina Domínguez Colio, Arturo Bermúdez Zurita, entre otros, recibieron un año de prisión preventiva y el daño al erario fue mayor; seguramente la defensa de Xóchilt apelará para poder disminuir su “estancia”.

De acuerdo al periodista Arturo Ángel quien ha seguido de cerca el caso de Javier Duarte y ha estado presente en las dos audiencias, “la detención de Xóchilt NO es por supuesta compra de camioneta y departamento en la Ciudad de México que se mencionó en la Audiencia de Javier Duarte”, sino que la Fiscalía de Veracruz integró un expediente y presionó para su detención.

¿Por qué no actuó la PGR? No sé usted, pero a mí no me quitan de la cabeza una “presunta negociación”. Es más, la misma PGR hubiese actuado contra Xóchilt Tress pues podía imputar el delito de discrepancia fiscal, tal y como lo hizo con Elba Esther Gordillo, pues los bienes adquiridos no corresponden a sus ingresos obtenidos.

Aunque muchos lo toman como pan y circo, como dice mi amiga, es bueno que haya un precedente, pero también es una alerta para ver que está haciendo la PGR.

Si recordamos, los únicos detenidos por la PGR es Javier Duarte de Ochoa y las hermanas Arzate Peralta, mientras que la Fiscalía del Estado ya lleva a Arturo Bermúdez Zurita, Gina Domínguez Colio, Mauricio Audirac, Francisco Valencia García, Flavino Ríos Alvarado, Xóchitl Tress, Isaías Alonso Salas, César Augusto Morando y hasta la orden de aprehensión girada contra Juan Antonio Nemi Dib.

Seguramente a la Fiscalía le faltan más, los cuales seguirán cayendo poco a poco.

¿Cuántos más tendrán que caer para que la PGR vaya por Karime Macías Tubilla y demuestre por fin que no hay pacto ni negociación en el caso Duarte?

