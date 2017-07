El chiste de Javier

• Salvador Muñoz

Adivina, adivinador: ¿Qué sale si cruzamos a Fidel Herrera con Javier Duarte? ¡Pues un Javier Herrera!

Sí, es un chiste sebo, pero igual parecía un chiste cuando allá por el siete de abril del 2015, les decía que iba que pintaba para diputado federal, pero eso no era la broma, sino el partido que lo encaminaba a una curul: el PVEM.

Hay una idea equivocada en el grueso de la población respecto al Partido Verde: Se cree que es un partido de corte ecologista pero no, se trata de un partido de juniors, y baste poner ejemplos: Jorge Emilio González Martínez, Jorge Kahwagi y Manuel “el güero” Velasco… bueno, después de que los dos Jorges se sacaron la lengua, se vieron feo y las cortaron, Kahwagi se fue a Nueva Alianza.

Por supuesto que tenemos ejemplos locales de esos juniors y el más reciente es el de Rodrigo García Escalante que hasta hace poco, era del Verde y por conveniencia, ya es azul.

El mismo Javier Herrera Borunda, cuyo padre es lo más representativo que tuvo el PRI en la plenitud del pinche poder, ocupa un lugar en el PVEM.

II

Hay quienes aseguran que Javier Herrera está donde está, no por su padre, sino más bien por su amigo Manuel Velasco Coello, quien al igual que el veracruzano, es hijo de ex gobernador.

Antes de que le regalaran la diputación “pluri” por el Verde, el gobernador de Chiapas nombró a Javier como su coordinador de asesores.

Dicen que tanta influencia tenía/tiene Javier Herrera en el “Güero” Velasco, que hasta otra veracruzana entró a participar por una “pluri” en la pasada Legislatura federal: Anilú Ingram Vallines… claro, pero como suplente de la chiapaneca Arely Madrid Tovilla… Lástima que no pidió licencia porque hubiéramos tenido a una diputada federal “chiapa-zana” o “vera-neca”.

III

Este lunes, Javier Herrera Borunda dará su segundo informe de labores como Diputado Federal. No sé el lector, pero yo me perdí su primer informe que es posible no tuvo tanta difusión como el de este año.

Hay quienes consideran que Herrera Borunda está encaminado a seguir los mismos pasos que su padre… no, no me refiero a esos desplantes de “en la plenitud del pinche poder”… hablo de la circunstancia que podría llevar a Javier a ser candidato del PVEM a la Gubernatura este 2018, aunque yo creo que quienes lo suben al ring lo hacen más por morbo que por condición política… a lo mejor porque ya está muy gastado el Yunes (Márquez) vs Yunes (Zorrilla) y haya quien apueste más a un Yunes vs Herrera, que vendría siendo algo así como si viéramos el Clásico del América vs Chivas pero en sub 17.

En realidad yo veo más circunstancias a Javier (que no condiciones ni aptitudes) para que en este 2018, en alianza con el PRI, el Verde lo postule por el Senado y la fórmula fuera Anilú y Javier contra los que manden los otros partidos.

¡Ojo! Digo candidatos, y el hecho de que sean candidatos, no implica que sean Senadores…

Mientras, pues a ver el 2º informe de Javier… en espera de que si alguien tiene el primero, que me lo pase porque es seguro que me lo perdí…

