El cumple y los ausentes

Quien quiera beber conmigo / tiene una copa en mi mesa / compartirá mi alegría / pero también mi tristeza. Así más o menos decía una canción de Alberto Cortez. La traigo a cuento por el “cumple” del pasado viernes que sonaba más a “destape”, pero quizás quedó en un deseo de muchos que no fue ni siquiera cristalizado a la hora en que soplaron las velitas los festejados, en este caso, Juan Carlos Molina Palacios y Pepe Yunes Zorrilla.

¡Ah! ¡La canción de Alberto Cortez! Sí, les decía que la recordaba porque a una fiesta, sólo van los invitados y mucho ruido se hizo con la ausencia de otro cumpleañero del mes de septiembre y no era Javier Duarte de Ochoa, porque a ése, aunque lo hubieran invitado, es seguro que se hubiera excusado por no poder asistir bajo el pretexto de no poder salir de casa por cuestiones de salud.

Me refiero a Héctor Yunes Landa… claro que si se trata de señalar a ausentes cumpleañeros del mes de septiembre, justo hubiera sido también hacer notar la ausencia del alcalde Américo Zúñiga, que dicho sea de paso, es muy apegado y allegado al senador Yunes Zorrilla. Pero hay tres cosas que son claras siempre en una fiesta: los que van, son invitados; y si son invitados y no van, es porque no quieren; y hay quienes no van a donde no son invitados.

II

Hay quienes también notaron una ausencia: la de la maestra Tava Ortega Arteaga.

La nativa de Pánuco, ante la enésima deserción de la mafilia García-Escalante del PRI o del PVEM o del partido que les haya dado cobijo, se convirtió en el estandarte del Revolucionario Institucional en ese municipio del norte veracruzano… a menos que la mujer de las 5 Zetas diga lo contrario.

Muchos pueden decir: Viajar desde Pánuco hasta Medellín para un par de “cumples” está pesado, pero si se hablaba de que se podría dar el “destape” del posible candidato a la gubernatura por el PRI para este 2018, el viaje bien valía la pena para una priísta, si se toma en cuenta que en enero del 2016, si la memoria no nos falla, en el mismo lugar, hubo un destape y Tava Ortega estuvo presente en esa ocasión con Héctor Yunes Landa.

Bueno, hay malosos que dicen que esta ausencia bien pudo deberse a la actividad de dos “viejos rabo-verde”…

III

¿Adivine quiénes del Gabinete de Miguel Ángel Yunes Linares andan de enamoradizos, de conquistadores, de donjuanes? ¡Julen Rementería y Joaquín Guzmán Avilés! los secretarios de SIOP y Sedarpa, respectivamente. ¡Engarróteseme allí! si ya iban con el chisme con las señoras de ambos, “¡pérese!”… deje que les cuente el chisme completo: si andan enamorando es de forma política ¡y a la misma mujer!: Tava Ortega Arteaga. Aprovechando que anda como oveja descarriada tras la muerte de su líder moral, Juan Nicolás Callejas Arroyo, sus ex compañeros de bancada la invitaron a pasarse al PAN, pero la “viuda” como que se muerde su rebozo… creo que todavía guarda “luto partidista”.

IV

Por cierto, ya que hablamos de Tava Ortega Arteaga, dicen los cercanos a Pepe Yunes Zorrilla, que la maestra panuquense anda muy preocupada y esperando la oportunidad para hablar en corto con el Senador peroteño, porque si bien es educado y le habla, esto no quiere decir que le haya perdonado lo de los “huevos tibios” y si hay una especialista en tirarle metralla a Tava Ortega entre los allegados de Pepe, es Zita Pazzi Maza, o como le dicen los que caen en su lengua: “¡Zita Pazzu Mecha!” Todo indica que la mujer de las cinco Z’s no quiere en el equipo de Pepe a la famosa Tava “Huevos Tibios” Ortega. ¿Por qué cinco Z’s? Porque hasta en su segundo nombre lleva una: Beatriz.

Como sea… al final, se hizo más alboroto en el cumple por no haber “destape”, que por los que no fueron… invitados.

