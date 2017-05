El dinero que recibió Eva Cadena es para AMLO: MAYL

Redacción.- Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado, dijo, en entrevista para MVS Noticias, que en el vídeo donde aparece la diputada Eva Cadena recibiendo un millón de pesos, “nuevamente se vuelve a hablar de financiamiento de campañas políticas”.

Enfatizó que “no es dinero para ella, es dinero que recibe en calidad de representante de López Obrador para el financiamiento de campañas políticas; pide tres millones de pesos, convienen en uno, lo recibe, está en un vídeo, y dice qué bueno que lo sueltan porque es para el financiamiento de campañas políticas”.

Yunes dice, “lo que creo es que López Obrador debe asumir que él está utilizando mujeres, en este caso, para recaudar dinero en efectivo, es ilícito, está prohibido por la ley que un partido y un candidato, utilicen recursos en efectivo, de procedencia desconocida, pueden ser públicas o de una organización que no se dedique a actividades lícitas, por eso la ley estableció que el financiero es público, para evitar la llegada de financiamiento ilícito a los partidos y la penetración de la delincuencia”.

El mandatario dijo que López Obrador ya no sale a decir que es la mafia del poder, que es un cuatro, sino que haya mandado a una mujer a defender a su partido, “nuevamente utilizando a una mujer para un trabajo sucio”.

Insistió en que se trata de la mafia de AMLO, “donde hay recaudadores, recaudan dinero en efectivo y se lo dan a López Obrador; él nombró a Eva Cadena como su representante, hasta hoy no ha salido a decir que ya no sea su representante, sino, que salga y diga que no lo es”.

Fuente: MVS.