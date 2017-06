El enojo de Cinthya

• Brenda Caballero

En mis años de matrimonio, he tenido muchísimas peleas con el marido. Reconozco que al principio eran muy intensas, al grado de que le decía yo hasta de lo que se iba a morir. No me importaba si los vecinos me escuchaban, ni mucho menos su opinión o qué pensaran de mí, mis gritos retumbaban en el edificio como símbolo de poder. Muchas veces amenacé con irme de la casa y quedó así… en puras amenazas,

Con los años he aprendido que no es bueno discutir cuando se está enojado, pues dice uno muchas cosas que lastiman y hieren al otro y que además son difícil de olvidar.

Hoy, reconozco que es mejor hablar con la cabeza fría y sin vísceras, se gana más y se resuelven más pronto los problemas.

Pero ¿a qué viene que le cuente a usted mis penas matrimoniales? A la reciente pelea, bueno, más bien no fue pelea, sino reclamo, ex abrupto, que hizo la diputada Cinthya Amaranta Lobato Calderón al coordinador del Grupo Legislativo del PAN, Sergio Hernández Hernández mediante un audio que circuló en redes sociales donde lo acusa de desvío de recursos de la Legislatura para organizar fiestas y borracheras.

¿Hizo bien? ¿Hizo mal? De inmediato la lluvia de críticas se vinieron encima; unas positivas y otras negativas y más cuando la población está tan dañada por lo que ha representado el mal manejo de los recursos de Javier Duarte de Ochoa. Aún más cuando ella pedía dinero para una buena causa, necesaria para mejorar las condiciones sociales de un sector de la población.

Pero ¿fue la manera correcta de hacerlo? Mucho se dice del carácter fuerte de la diputada, y hasta cierto punto entiendo su molestia; sin embargo, en política no basta tener carácter y explotar, al contrario, es necesario pensar dos veces las cosas antes de decirlas, cuantimás que hoy en día hay personas que con la tecnología todo graban…

Y es que la diputada hizo acusaciones directas sobre temas en los que los veracruzanos estamos indignados: desvío de recursos, drogas y tratantes de mujeres.

Este último tema, más doloroso que los recursos, pues representa la libertad y la vida de muchas mujeres que son obligadas a prostituirse ante la amenaza de dañar a sus seres queridos.

¿Qué hubiera pasado si la diputada en lugar de hacer esas acusaciones hubiera manejado otro tipo de lenguaje y palabras para pedir cuentas a su coordinador?

Ahora, la incertidumbre de sus palabras nos hace preguntarnos, ¿Es verdad o mentira lo que dijo?

Bueno, ahora que la Fiscalía General del Estado abrió una investigación ministerial y ha citado a la diputada Cinthya Lobato a que ratifique de manera penal su acusación, tendrá que presentar las pruebas correspondientes que sustenten sus dichos.

La diputada ahora, con la cabeza fría, podrá hacer uso de los procedimientos judiciales para aclarar todo lo que dijo cuando estaba enojada y que sólo ha servido como show para que todo México se entere.

II

Se rumora que Margarita Zavala renunciará próximamente al PAN, ya que Ricardo Anaya se ha hecho de un fuerte aliado: Miguel Ángel Yunes Linares.

