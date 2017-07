El IPE atraviesa por una situación grave: Levet Gorozpe

Redacción.- Enrique Levet Gorozpe, integrante del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado (IPE). señaló, en entrevista, que debido al desequilibrio de los trabajadores en activo contra los jubilados, dicho instituto se encuentra en una situación de grave.

Señaló que son suficientes el número de trabajadores en activo por jubilado.

“Por cada trabajador pensionado deberían de haber 10 o 12 trabajadores en activo, esto para que un sistema de pensiones solidario de beneficios definidos como el de Veracruz trabaje adecuadamente, sin embargo en este momento solamente hay 3.4 trabajadores en activo por jubilado”.

En este sentido, dijo que lo que se debe hacer es aumentar la base de cotización y para eso hay que basificar a los trabajadores que están de eventuales y de contrato y esta es una decisión que no toman los consejeros, sino del gobernador del estado.

“Hay más de 35 mil trabajadores que no cotizan al IPE y que deberían de sumar el esfuerzo de la cotización para que esta situación de desequilibrio se revierta”.

Cuestionado respecto a que el Consejo de Administración no ha sido renovado debido y aquellos que lo integran actualmente cuentan con una basta trayectoria y experiencia en la materia, aseguró que quienes están al frente han podido sortear las problemáticas que actualmente presenta el IPE.

Y agregó que cuentan con conocimiento y referencia histórica de lo que ha estado pasado, contrario a lo que sucedería con una persona recién llegada.

“Gracias a los que estamos ahí que conocemos perfectamente cuáles son las entrañas financieras del Instituto de Pensiones, conocemos de Seguridad Social, se han tomado las decisiones para sobrevivir; de otra manera, alguien que no conozca el tema, que no lo domine y que no pueda tomar decisiones, llevarían a la quiebra al Instituto de Pensiones porque en la medida que más se conozca, hay que asegurar”.

Finalmente puntualizo que el problema y la crisis del IPE se mantiene desde hace varios años, situación que han ido capoteando de manera inteligente los representantes sindicales.