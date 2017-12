El jonrón de la CNC

• Salvador Muñoz

Si fue un éxito el encuentro de la estructura cenecista, la comida privada fue un jonrón con casa llena para el líder agrario en Veracruz, Juan Carlos Molina Palacios, pues en su mesa, independientemente de tener al dirigente nacional de la CNC, también tenía a los y las aspirantes a la candidatura por un escaño en el Senado, ¡incluyéndolo a él!

La cita empezó en el hotel Galería Plaza de Boca del Río, donde antes de las 10, el salón ya estaba al 80 por ciento, no, menos, como al 90 por ciento de su capacidad.

Puntuales, Raúl Zarrabal Ferat, saludando y echando rostro; eso sí, con algunos kilos menos. Belén Fernández del Puerto en vestido negro y zapatillas rojas se reunió con Gustavo Gudiño Corro y por ahí, sentada en el presidium, su hermana Carolina…

La secretaria general del PRI xalapeño y cenecista de “coraza”, Norma Priscila Bautista, con fotógrafo de planta, acaparó al máximo a los otros personajes políticos para tomarse “la del recuerdo” o “pal feis”. Checando los pormenores con hojas en mano, la segunda a bordo de la CNC veracruzana, Marcela Aguilera Landeta.

En el presidium junto con Carolina Gudiño Corro, Edmundo Martínez Zaleta (precandidato al Senado) y Zayda Lladó, presidente de la Fundación Colosio; el oriundo de Coscomatepec y dirigente de Movimiento PRI.mx, Omar Gómez García y otros dos jóvenes más: Sandro Gómez y Arianna Ángeles Aguirre, de la Red Jóvenes por México y el Onmpri, respectivamente.

Igual estaba Maru Pinete (otra citada como suspirante a la candidatura por un escaño), a quien el maestro de ceremonia le cambió el apellido por “Prieto Vergara”… bueno, a la del Onmpri “la hizo” funcionaria del OPLE.

Juan Nicolás Callejas Roldán llegó como “Country Star” (que no Rock Star) abriendo plaza con sombrero, guayabera, pantalón de mezclilla y botas, entre cantidad de peticiones para tomarse fotos. Lázaro Medina Barragán, dirigente de la Sección 32, a su lado.

Anuncian a Javier Herrera… pero Montalvo, recién estrenado delegado distrital de la Chaviza Revolucionaria.

Nos saluda Ignacio Lizárraga Morales, presidente de la asociación Agronómica de Veracruz, quien recuerda el programa “Revisiones” que salía en RTV.

Aun cuando su entrada es discreta, la presencia de Rosy Guízar no pasa desapercibida para muchos quienes acuden a platicar y tomarse una foto con la esposa de Juan Carlos Molina.

Van entrando los líderes nacional y estatal de la CNC cuando por un lado aparece Carlos Vasconcelos y su clásica indumentaria: camisa de manga larga y desfajado, con pantalón de mezclilla. De inmediato, Juan Humberto García Sánchez y con él, el senador Pepe Yunes Zorrilla. Para ese momento, los diputados Roberto Arenas, Emiliano López Cruz y Armando López Contreras robustecen aún más el presidium.

Inicia el discurso el dirigente del PRI, Renato Alarcón, quien recuerda que hace 19 años estuvo presente en la toma de protesta de Ismael Hernández Deras como presidente municipal de Durango y ahora lo veía como Senador, además de haber sido gobernador de aquel estado. Se refirió a Molina Palacios como un líder que camina y a Pepe Yunes, como el aliado del campo. Igual le mereció mención Callejas Roldán: “Para que las cosas se hagan bien, hay que hacerlas en Equipo”.

Juan Carlos Molina Palacios enfatizó su discurso en dos ejes centrales: en las mujeres que son la fuerza de la sociedad y de la CNC; y en Pepe Yunes Zorrilla, un personaje al pendiente del campo. El grito de “¡Pepe, Pepe, Pepe!” se dejó escuchar y el Senador agradeció el gesto. Remata su discurso “el Compayito” advirtiendo a Ismael Hernández Deras que él está más puesto que un calcetín ¡para lo que se venga!

Cuando tocó el turno al senador Pepe Yunes, hizo alusión al grito de “¡Pepe, Pepe, Pepe!” para referirse a su cuate, Meade Kuribreña, a quien ensalzó y habló de sus virtudes económicas que se reflejaron en el campo. En el mismo tenor se movió el dirigente nacional de la CNC, Hernández Deras, pero ponderando al Gobierno de Enrique Peña Nieto… Aunque la base de todos los discursos se centró en la alianza CNC-Magisterio… ahí entendí el porqué el “Country Star” de Callejas Roldán.

La reunión se pudo considerar un éxito, pero la comida en privado fue un jonrón con hitazo previo… donde además de estar presentes los alcaldes electos de la CNC, igual hicieron acto de presencia Damara Gómez, secretaria general de la Red Jóvenes por México y regidora por Mina en la siguiente administración; la joven no alcanzó a llegar al evento agrarista; otro regidor electo presente fue Marlon Ramírez Marín, siempre de buen humor. Igual podemos citar a Erika Ayala, dirigente de la CNOP, quien llegó barriéndose al final del evento agrarista para saludar a sus ex compañeros en el Senado Pepe e Ismael y aunque le corrieron la invitación a otro Senador, éste no llegó: Héctor.

Pero el jonrón de la comida fue ver a Maru Pinete Vargas, a Carolina Gudiño Corro (quien corrió para repartir a algunos, su libro), a Edmundo Martínez Zaleta (quien se veía muy contento, algo así como “Muerto pero feliz”), y sobre todo a Elizabeth Morales (quien llegó acompañada de Damara Gómez) y Anilú Ingram (que fue la única que saludó a cada uno de los presentes silla por silla)… todo éstos, citados como aspirantes a ser candidatos del PRI a la Senaduría, junto con Juan Carlos Molina Palacios, quien dicho sea de paso, hizo lo que parece imposible: reunirlos en torno a una mesa y eso, para el PRI, ya es ganancia… y también para el dirigente de la CNC.

smcainito@gmail.com