¿Saben quién es la persona más buscada de Veracruz en estos momentos? La primera respuesta, la más inmediata, la que se arroja a la mente de golpe y porrazo, podría ser Carlos Aguirre Morales, pero quizás para estas alturas, un grueso de la población veracruzana no tenga ni meretriz idea de quién es Carlos Aguirre Morales. Por supuesto que a los que nos gusta esto de la grilla, de la política, de prospectivas y de cuentos para mexicanos y veracruzanos, nos queda claro que junto con Juan Antonio Nemi Dib, Carlos Aguirre Morales tienen calidad de “pies en polvorosa”, porque no quieren comprobar si la Justicia está de su lado pero la Ley no.

Lamento desilusionarlos, pero ninguno de estos dos es más buscado en estos momentos en Veracruz, que Pepe Yunes Zorrilla.

Dicen que en su oficina, el teléfono no deja de sonar desde este pasado lunes y su celular ya lo tiene loco de tanto timbrazo y mensaje que tiene que atender, porque eso sí, educado hasta las cachas, responde a todos. Por supuesto, a diferencia de los otros, no se le busca por lo malo; y a diferencia de los otros dos, en él sí hay recompensa, casi similar a la católica, que promete las puertas abiertas del paraíso con la única diferencia, es que la Iglesia así lo promete, pero Pepe no. No es un hombre que encante con promesas para hacer alianzas, pero sí es un hombre que gusta de generar proyectos y escuchar propuestas.

Y es el más buscado desde que presidió la Mesa Directiva que trató el tema del Programa de Acción en la pasada asamblea nacional priísta, que analizó la relación del partido con todos sus niveles de gobierno.

Quizás por eso es que hubo un fenómeno que no fue ajeno a quienes participan al lado del senador Pepe Yunes Zorrilla: ¡el regreso de la bufalada! Se empezó a hacer presente en la Casa de Gestión del Senador, ubicada por Los Tecajetes y el Hotel Xalapa, y ya de repente, esos viejos operadores que parecían haberse perdido, encontraron la brújula para volver al redil… hoy, ¡todos quieren ver a Pepe! incluso, hasta alguno que otro columnista, periodista, reportero y caricaturista, por todos los medios, trata de acercarse al Senador…

Por cierto, durante la Asamblea del PRI, y principalmente en la Mesa Directiva que presidió el peroteño, llamó la atención que quienes estaban en primera fila bien atentos eran los Hectoristas, pero en cuanto vieron la Pepe-Señal, es decir, ver al frente a Pepe Yunes Zorrilla en la Mesa Directiva, su rostro se desdibujó. A mí no me crean lo que voy a poner, es lo que me contaron: aseguran que Héctor Yunes Landa ya les dijo a sus cuates que “hay que sumarse con todo” y al menos Carlos Salvador Abreu Domínguez y José Luis Santiago López, entienden los tiempos… por cierto, ¿qué no había renunciado al PRI el Negro Santiago?

Insisto: bajo advertencia de que a mí no me lo crean, sólo lo cuento como me lo contaron, les platico que ahora que tocamos el tema de los entendimientos, señales y negros (sin carga peyorativa antes de que nos acusen de racismo político), ¿sabe qué diputados se salieron de dicha Mesa? el legislador federal, Jorge Carvallo Delfín; y el local, Carlos Morales Guevara. ¡Por supuesto! Por razones totalmente diferentes. El primero, el del distrito de “Lerma de Tejada”, haga de cuenta que le pusieron un “cuete” en la cola, porque en cuanto vio presidir a Pepe Yunes, ¡salió como estampida! y ya no se volvió a aparecer. El segundo, en cuanto le notificaron de la situación del huracán Franklin en su distrito, se disculpó con el Senador, quien entendió a la perfección la circunstancia, y Carlitos estaba temprano desde el viernes atendiendo a sus representados, por supuesto, con un saludo del peroteño.

Los bonos de Pepe subieron como espuma la semana pasada y se quiera o no, en un gran sector del partido, levantó el ánimo… tanto, que hoy, después de tanto tiempo, es la primera vez que un veracruzano es más buscado por lo bueno que por lo malo.

