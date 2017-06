El miedo provocó abstencionismo: Renato Alarcón

Redacción.- Renato Alarcón Guevara, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, dijo, en conferencia de prensa, que en esta jornada electoral se observó gran abstencionismo a causa del temor entre la población por los hechos de violencia que se han reportado durante este día.

“Nos reportaron presencia de civiles armados que andaban amedrentando y recorriendo casillas, la gente los vio si están armados y no eran de la Policía Estatal por qué no los detuvieron”.

Lamentó que no haya detenidos en los actos de violencia que se han suscitado, lo que a todas luces se trata de grupos que tienen el consentimiento para hacerlo.

“Tenemos reporte documentado de algunos casos donde ya se suscitaron hechos de violencia y no hay detenidos, eso a todas luces es un consentimiento de grupos que no sé de dónde vienen, que no se quien los financia, que no se quienes son”.

Y abundó que la violencia se ha dado con la complacencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a cargo de su titular Jaime Téllez Marie.

“El proceso electoral se ha visto ensombrecido por grupos de civiles armados que amedrentan a nuestros candidatos y simpatizantes, a los ciudadanos en general con la complacencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado”.

Existen reportes de violencia en Pánuco, Coxquihui, Alvarado, Yanga, Acultzingo, Papantla, Martínez de la Torre, Soconusco, Acayucan, Coatzacoalcos, Tlapacoyan, Tecolutla, Fortín, Mixtla de Altamirano, Espinal e Ignacio de la Llave.

Ejemplificó que en Pánuco la familia García Guzmán fue la que originó los hechos de agresiones que se registraron a fin de inhibir la votación.

Manifestó que de 116 candidatos con quién ha mantenido comunicación, al menos el 70 por ciento le reportó presencia de civiles armados que amenazan a los votantes.