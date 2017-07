El Noreste publica información falsa: MAYL

Redacción.- Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado, insistió, en conferencia de prensa en Orizaba, en afirmar que los periodistas no son delincuentes, sino que estos se escudan en el periodismo para dar información a la delincuencia organizada.

Reiteró que cuando menos dos personas que se ostentan como periodistas están involucrados con la delincuencia.

Mencionó que uno de los medios de comunicación que publica información falsa es el Noreste.

“El Noreste hace pública una información totalmente falsa. Hace 5 años mataron a una persona en Cosoleacaque y publica el periódico que la mataron el día de hoy por la mañana, eso es lo que estamos viviendo.”, puntualizó.

“Hay personas que están sirviendo a la delincuencia organizada y yo lo dije con mucha claridad, no son periodistas; los periodistas no son delincuentes, los periodistas cumplen una función importantísima y son personas respetables, pero hay personas cuando menos dos que están escudándose en la condición de periodistas que no lo son y que le están sirviendo la delincuencia organizada, los estamos investigando y en el momento en que tengamos elementos, procederemos de la manera más firme en contra de ellos”.