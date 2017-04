El pecado de Eva

• Salvador Muñoz

¿Qué hubiera pasado si no se hubiera exhibido el video donde aparece la diputada local con licencia Eva Felícitas Sandoval? Nada. Los Morenos seguirían con su evangelio predicando sus tres principios: “No mentir, no robar, no traicionar al pueblo”.

¿Es una trampa? Por supuesto. Pero el ratón cae en la ratonera. Aunque para que haya trampa, debe haber cebo y a veces hay que invertir en uno apetitoso, sabroso, delicioso, que atraiga a la presa, y a veces para ello hay que invertir en un buen cebo. ¿Quién le mete 500 mil pesos a sabiendas de que puede perderlos pero bajo la conciencia de que puede, en su momento, recuperarlos, y en el mejor de los casos, multiplicarlos.

Dice la misma diputada que tal cantidad la recibió en el hotel Terra Nova de Coatzacoalcos, pero cuando “analizó” que las donaciones en efectivo son “pecado”, decidió regresarlos en el hotel Marriot de la misma ciudad aunque no precisa quién se lo dio ni a quién lo devolvió.

Esto dio lugar para que los Morenos tomaran piedras y personajes como Rocío Nahle o Cuitláhuac García demostraron que “están libres de pecado” y lapidaron a su diputada a quien hasta tacharon ¡de panista!

Por cierto, el caso fue tomado para recordar dos eventos, y dijeran los que juegan billar, pero con efecto “rambersé”, porque hasta baño le tocó a Javier Duarte. Se trata de ese dicho de Héctor Yunes Landa cuando acusó a Cuitláhuac García de recibir dinero en Cass Veracruz de parte del entonces Gobernador. El otro evento fue el de una grabación donde el entonces secretario del Trabajo, Gabriel Deantes Ramos, negocia con Morena: “Vamos a aliarnos un poquito a Morena y a darle posiciones a Morena en el acuerdo con, con Andrés Manuel (…)”.

El caso de Eva Felícitas, quien renuncia a la candidatura de Morena por la alcaldía de Las Choapas, también dio lugar para que no sólo Morena, sino otros partidos, se den baños de honestidad, ética y moral.

¡Y ojo! porque no hace mucho por allí se expuso una grabación donde supuestamente Juan Nicolás Callejas Arroyo y Tava Ortega Arteaga platican que con base en “chocolates”, se controlaba a los diputados para aprobar las iniciativas que mandaba el Gobernador. En dicha “plática”, se supone que Callejas Arroyo se encargaba de los diputados aliados, es decir los del PRI, PVEM, Nueva Alianza; hemos de suponer que los otros, los de la oposición, Tava se encargaba de darles su “chocolates”.

Se podría decir que todos los partidos son iguales, Morena, PAN, PRD, PRI, PVEM y los que me falten… y la otra realidad es que los mismos partidos son los que nos van quitando las opciones a marcar en una boleta…

Al final, Eva renuncia a la candidatura como se dijo, por la alcaldía de las Choapas para no causar daño al partido, a Morena… ¿habrá de aplicar su escala de moral en el Congreso? Digo, no tanto que no regrese al Palacio de Encanto, sino esperando que se declare independiente en aras de seguir viviendo en el paraíso… presupuestal.

Boca, espléndido

El alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, se dio vuelo repartiendo despensas este lunes, según testigos, en el Dren B. Hablan de un número considerable de personas… de miles y miles. Dicen que la semana pasada igual se mostró espléndido, pues en esa ocasión ¡dio tarjetazo! pero de Telcel con saldo de 600 varos diferido a seis meses. Este martes dicen que estará en la colonia Gutiérrez Barrios, en el parque Solidaridad; está previsto Paso Colorado, El Morro, y la colonia Remes.

Da gusto ver que Sedesol estatal y municipal de Boca del Río trabajen en conjunto por los que tienen… “credencial de Boca Sonríe”.

La chamba de Lárraga

Quizás no lo sepa, en el mejor de los escenarios; el caso es que aseguran al interior del mismo Palacio Municipal de Xalapa, que José Luis Lárraga, titular de Recursos Humanos, tiene una “base aérea” con algunos regidores… se dijo al principio: “Quizás no lo sepa”… pero pues si no lo sabe, desde el mismo Palacio Municipal le dan algunos nombres para que confirme si son de tierra ¡o nomás “planean”!:

* Edith Meza Abud. ¿Se les hace conocido el apellido? ¡Claro! Hermana del precandidato a la alcaldía de Xalapa por el PAN-PRD, Beto Meza Abud. Que lleva seis años adscrita a la regiduría que hoy posee el edil Martín Espinoza.

* Raúl Rebolledo Pang, quien estaba en la posición 5 de regidores, en la planilla de Meza Abud en su reciente competición por la candidatura a la alcaldía. Se ve que le gusta el número 5 porque está adscrito a la regiduría 5. Sí, la misma, la de Martín Espinoza. Lleva 7 años de “adscrito”.

* Nora Oliva Mendoza. Ella labora en el asilo Sayago por las mañanas; saliendo, se pasa al Centro de Especialidades Médicas Rafael Lucio; y sólo cuando es requerida, adivinen a dónde va: ¡Exacto! ¡a la regiduría de Martín Espinoza! ¡Ah! ¿Y qué creen? ¡También estaba en la planilla de Alberto Meza en la posición 8… lleva siete años “adscrita”.

* Los siguientes, son como la pajita:

–Concepción Linares, sin ubicación; 3 años 3 meses cobrando.

–Claudia Aburto Viveros, “adscrita” desde hace siete años a la regiduría de Heriberto Ponce…

–Sara Beatriz Jurado, 1 año 3 meses “adscrita” a la regiduría 9

–Y rematamos con Julio Bernal Velázquez, “personal de confianza” en la regiduría de su mami… Cobra 20 mil mensuales. Se precisa: él no es aviador. Póngale el nombre que quiera.

¡Lárraga ya tiene chamba!

