El PRD está más fortalecido que nunca: Jesús Zambrano

Carolina Suárez.- Jesús Zambrano Grijalva, diputado Federal por el PRD, dijo, al iniciar el acompañamiento a candidatos a alcaldes de la alianza PAN-PRD “El cambio sigue”, que Veracruz puede ser ejemplo para México de que la alianza entre el Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) funciona bien.

“Para nosotros es muy importante que está presencia se afiance, se consolide y que desde Veracruz se mande un mensaje muy poderoso al país de que aquí están funcionando bien las cosas en estos acuerdos que hemos hecho”.

Confío en que está alianza gane más de las candidaturas contempladas en esta elección.

“El PRD junto con el PAN en esta coalición ha hecho un acuerdo global, integral que está permitiendo que en los hechos estemos funcionando como un gobierno de coalición en el estado de Veracruz, tenemos la confianza de que tanto el PRD como el PAN ampliaremos nuestra presencia en los municipios del estado”.

Previo al evento para acompañar a la candidata a la alcaldía de Xalapa por esta coalición, Ana Miriam Ferráez Centeno, Jesús Zambrano dijo que a un día de que el PRD cumpla 28 años este partido se ha fortalecido.

“Más allá de lo que algunos han querido hacerlo parecer, de que ya no tenemos nada qué hacer, de que estamos al borde de la tumba, yo le diría en un día previo, en la víspera del aniversario 28 del PRD, que no solamente estamos vivos, si no que estamos más fuertes de lo que algunos piensan y vamos a jugar un papel decisivo en los procesos electorales venideros, particularmente en el 2018.”, finalizó.