El presupuesto 2017, “como novia de rancho”

Como suele suceder en las ferias de pueblo, donde algunos vivales atraen la atención de los ciudadanos para jugarles con unos vasos de cubilete de unicel, moviéndolos de un lugar a otro, para luego preguntar ¿en dónde quedó la bolita? Algo semejante es lo que está ocurriendo en el Congreso Veracruzano, en donde unos diputados aseguran que ya llegó la propuesta de modificación del presupuesto estatal que se debe ejercer en este año y otros más aseguran que no han recibido nada.

El hecho es que desde el mes de febrero se pidió una prórroga de tres meses para presentar una propuesta de adecuación al gasto de todas las dependencias estatales, el cual ya venció el día último del mes de abril y todavía no se ha presentado ante el pleno ningún documento oficial.

Ya casi va a terminar el mes de mayo y todavía no hay fecha agendada para que la Comisión de Hacienda, encargada de elaborar el dictamen respectivo lo presente ante el pleno.

Pero como dice el filósofo de mi pueblo Pancho López, las cosas de palacio corren lento, así que pareciera que a ninguna de las distintas fracciones políticas ni a los señores y señoras diputadas les preocupa y ocupa el tema.

Preguntamos el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, diputado Sergio Hernández Hernández al respecto y nos aseguró que “Por supuesto que ya envió el Ejecutivo la propuesta de modificación al presupuesto, desde el día que venció el plazo, el gobernador hizo llegar un documento, sobre la estrategia para la alineación del presupuesto al Plan Estatal de Desarrollo y a la Ley de Disciplina Financiera, además ya también la Secretaria de Finanzas, Clementina Guerrero envió a la Comisión de Hacienda del Estado, donde ellos ya tienen el ajuste del gasto y tendrá la comisión oficializar este documento con todos los diputados para su análisis.

El también coordinador de la bancada panista en la Legislatura comentó que el ahorro es de mil cuatrocientos millones de pesos aproximadamente.

Agregó el líder de los panistas que el déficit presupuestal es de 21 mil millones de pesos, las acciones para revertir este problema, no se iba a resolver únicamente con el tema del ajuste presupuestal, ajustar 20 mil millones de pesos era imposible, era despedir a todos los maestros o a toda la plantilla del sector salud, doctores, enfermeras.

Iba a ser imposible reducir 20 mil millones de pesos para ajustar ese déficit.

Hay una estrategia de ajuste, no solo en el presupuesto, también tiene que ver con la reestructuración de la deuda, también tiene que ver con acciones de austeridad, también tiene que ver con gestiones ante el gobierno federal para apoyar y poder solventar algunos pagos que debía el gobierno del estado a la federación que el gobierno del estado nunca pagó.

Es toda una estrategia en conjunto, la situación financiera es muy complicada en el estado, es lamentable que hoy tocar fondo en este gobierno y ver la verdadera realidad, nosotros cuando llegamos a esta Legislatura, se sabía de la corrupción que se vivía en el gobierno, pero hoy es muy triste ver que va más allá de lo que nosotros esperábamos y que la situación financiera es muy, muy, crítica.

Hoy se está batallando mes con mes para poder garantizar los servicios básicos en cada dependencia, el ajuste presupuestal, se hizo en la medida de lo posible para poder garantizar una acción más que abone a la estabilidad financiera.

Dependerá de la Comisión de Hacienda que preside el diputado perredista Sergio Rodríguez Cortes para cuando se vaya a presentar ante el pleno del Congreso para su discusión y aprobación, en su caso.

Le preguntamos también al diputado Amado Jesús Cruz Malpica, coordinador de la bancada de MORENA en la Legislatura y nos comentó nos comentó: “No ha llegado al Congreso -que tengamos conocimiento- de ninguna contestación del Gobernador del Estado manera oficial. Vimos en algunos medios de comunicación una declaración suya de que había cumplido, sin que tengamos ninguna constancia de que haya sido así.

Seguramente este es un asunto que se tendrá que tratar por el pleno, a la brevedad posible, en la agenda del día de hoy, no está incluido el punto, pero no es un asunto que pueda ser olvidado por el pleno, sobre todo porque hay un exhorto específico de todos los integrantes de la Comisión de Hacienda, donde de manera clara están diciendo, que juicio de esa comisión no ha cumplido el gobernador del estado, con el compromiso que él le pidió al Congreso para que en el transcurso de tres meses ajustara el presupuesto correspondiente.

En mi opinión tendría que sustentar con los hechos que el respaldo que le dieron, quienes votaron por esa modificación, no se van a quedar esperando “como las novias de rancho” una modificación que nunca va a llegar”.

