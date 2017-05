El turismo en Xalapa debe ser impulsado para mejorar la economía: Alejandro Montano

Redacción.- Alejandro Montano Guzmán, candidato a la alcaldía de Xalapa por la coalición PRI-PVEM, reconoció que uno de los problemas en la capital es la movilidad, por lo que propuso la creación de un metrobús de tres líneas.

Además dijo que pueden adaptarse centros de convivencia como canchas deportivas con internet en los límites de la ciudad con paraderos de taxis y autobuses para no perjudicar a la vialidad del centro.

De igual forma mencionó la construcción de un centro de convenciones con la capacidad de desarrollar grandes eventos.

“Tenemos un proyecto de que Xalapa sea la sede del Festival Internacional de Cinematografía Estudiantil, que permitirá dar a conocer de forma Internacional la capacidad profesional de la cinematografía. Xalapa es un bastión. Está reconocido a nivel internacional”.

Dijo que el turismo debe ser impulsado para mejorar la economía.

Al recorrer el centro de esta capital, Alejandro Montano propuso también la creación de una policía metropolitana “con policías de barrio”.

Montano Guzmán aseguró que ha encontrado buena respuesta en la ciudadanía en los dos días de campaña en los que ha recorrido parte de la ciudad.

“A donde llego me llaman por mi nombre, eso me hace sentir motivado. Me conocen más por Capitán Montano. Me siento muy halagado, contento. Hay un trato familiar y de confianza y eso me da mucha seguridad”.

Entre las principales peticiones de la ciudadanía destacó la seguridad, empleo y movilidad”.