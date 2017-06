Elección 2017 en Veracruz: el luto que manchó la fiesta cívica

• José Luis Ortega Vidal

La reflexión sobre el significado profundo de los comicios de este domingo 4 de junio será lenta porque es larga y requiere mucho tiempo y estudios.

Sabemos que son elecciones que tienen en el Edomex y Veracruz sus dos puntos clave pero se trata de un proceso electoral que ni siquiera llega a intermedio porque no renovará gobernador ni congreso en suelo veracruzano y faltan 28 entidades federativas por participar.

La votación de trascendencia histórica será la del 2018 y, eso sí, la de hoy se vincula con aquella y de los resultados de este día podremos vislumbrar el reacomodo del ajedrez a disputarse el próximo año.

En Veracruz -por lo pronto- llegamos a un domingo con múltiples focos incandescentes.

Todo lo contrario a lo que afirma Miguel Angel Yunes Linares.

Una semana antes de concluir la campaña, a punto de cumplirse los primeros seis meses de gobierno de Yunes Linares se reportaron 600 asesinatos en la entidad (Héctor Yunes Landa dixit).

Durante los días que corren han ocurrido tres crímenes vinculados directamente con la elección de este domingo: la muerte de una simpatizante del partido Movimiento Ciudadano en Amatlán de los Reyes; la de un militante de MORENA en Mixtla de Altamirano en la sierra de Zongolica y la de un militante del PAN en Catemaco frente a la casa del alcalde de este lugar, Jorge González Azamar, cuya esposa contiende por sucederlo.

El gobernador Miguel Angel Yunes informa sobre 10 municipios con problemas electorales y ningún foco rojo.

¿La muerte de militantes no representa un foco rojo?

Es pregunta.

MiYuLi reporta el asesinato de un militante del PAN frente a la casa del alcalde de Catemaco como “un problema vinculado con el proceso electoral”. Y ya.

Ese es su diagnóstico. Hay un detenido, detalló. Nomás.

El segundo caso grave que admiten el gobernador y su gabinete de seguridad es el atentado contra el candidato de MORENA a la alcaldía de Cosoleacaque, Andrés Díaz, ocurrido la noche del viernes cuando fue baleado su automóvil y el abanderado resultó ileso.

Nada mencionan las autoridades sobre el hecho de que horas antes de este atentado fue atacado un vehículo del equipo de campaña del candidato priísta Cirilo Vázquez Parissi. La unidad, donde no viajaba el aspirante, fue incendiada en su totalidad en la misma población de Cosoleacaque.

Como tercer hecho reportan que en el municipio de Tepetzintla fue baleada la casa del candidato del partido Movimiento Ciudadano, Roberto Miguel Galván, sin que nadie resultara herido ni detenido.

Al admitir este acontecimiento Yunes Linares y su equipo olvidan que el pasado 29 de mayo fue baleada una unidad de transporte de la candidata del PAN/PRD a la alcaldía de Las Choapas, a quien le dejaron un mensaje para que “le bajara” a su campaña.

Ayer, la Secretaría de Seguridad Pública dejó sin policías al municipio de Santiago Tuxtla. Los 25 guardias de este lugar fueron “concentrados” en el C4 de San Andrés Tuxtla sin que la alcaldesa, Claudia Acompa, recibiera una notificación.

De esto, tampoco informaron las autoridades estatales que reconocieron problemas en los municipios de Chicontepec donde fue agredido el candidato de Movimiento Ciudadano, Álvaro Martínez Martínez, sin que hubiera lesionados; así como Sayula de Alemán donde fue detenida una persona por amenazar a trabajadores del Organismo Público Local Electoral (OPLE) mientras entregaban boletas electorales.

Añaden que en Coyutla fue retenida la candidata de la coalición PAN-PRD, María Luisa Carlos Ramos, por militantes de otro partido presuntamente por incurrir en actos ilegales de campaña. La liberaron a las 4 de la mañana del sábado.

Yunes Linares informó que el Ejército Mexicano y elementos de la SSP patrullan desde las siete de la mañana de ayer en: Coxquihui, Coyutla, Chicontepec, Benito Juárez, Ixhuatlán de Madero, Catemaco, San Andrés Tuxtla, Yanga, Cuitláhuac, Omealca, Tezonapa, Cosoleacaque y la Sierra de Soteapan, sitios que no son consideradas focos rojos.

Con verdades a medias, el gobernador omitió informar sobre el atraco a mano armada ocurrido en Coatzacoalcos el pasado lunes 29 de mayo contra personal del OPLE al que arrebataron más de 2 mil boletas electorales.

También guardó silencio sobre el robo de boletas en Alvarado y Fortín de Las Flores donde se ubicó una bodega con despensas al parecer propiedad del PAN, su partido.

En San Andrés Tuxtla un sujeto fue detenido por la PGR con boletas electorales en la mano, las cuales ofertaba al mejor postor el viernes pasado. Más silencio.

En Minatitlán la madrugada del jueves primero de junio fue baleado el domicilio del fiscal Vicente Vázquez Cruz. Sigue el silencio.

Ayer sábado 3 de junio, a 18 horas del inicio de las elecciones veracruzanas, el candidato del PAN/PRD en el sureño municipio de Acayucan, Cuitláhuac Condado Escamilla, denuncio acciones de acoso por parte de la FEPADE.

Personal de la dependencia arribó al frente de una propiedad de su familia, tomó fotografías y aparentemente levantó alguna información en un operativo para el que se hicieron acompañar de elementos del ejército y de policías estatales.

El candidato llegó al lugar y preguntó de qué se trataba.

No hubo respuesta.

Abrió la puerta del domicilio a los representantes de la FEPADE para que revisaran lo que gustasen pero éstos se negaron pues al parecer no contaban con orden judicial alguna para su accionar.

Condado Escamilla señaló que estas acciones generan intimidación y miedo al electorado y responsabilizó al gobierno federal sobre lo que le pueda pasar.

Anoche, en Acayucan, sonaron disparos al aire libre cerca de la central camionera…

El propio Miguel Angel Yunes declaró en el transcurso de la semana que el alcalde de Coxquihui estaría detrás del ataque a la casa del candidato del PRI a la presidencia del lugar.

Más aún, el ejecutivo estatal acusó al edil Reveriano Pérez Vega de encabezar una banda delictiva denominada “Los pelones”, quienes mantienen asolada la sierra de Papantla en el norte de Veracruz.

Robos y asesinatos serían responsabilidad de este grupo delictivo encabezado por un alcalde en funciones, según el gobernador.

¿Por qué Coxquihui no es foco rojo, ante esta lista de graves acusaciones y sucesos en plena campaña electoral?

En realidad: los tres muertos, las balaceras, los robos de boletas, los actos de mapachería o ataques con fuego contra candidatos y seguidores de diversos partidos en decenas de municipios…

Las amenazas, la ubicación de un alcalde que pertenece al crimen organizado y orquesta el ataque a un rival político; los señalamientos y acciones contradictorias de las autoridades estatales…

Estos y otros sucesos lamentables han convertido la del 2017 en una campaña veracruzana adolorida por el luto y en un gran foco rojo que se desea no llegue a más y cierre, este domingo, como lo que debe ser y ya no fue: una fiesta cívica…

En realidad, en Veracruz, las autoridades estatales y federales responsables de los comicios locales han sido rebasadas y lo deseable es que los delincuentes, dueños del verdadero poder, estén satisfechos y ya no las rebasen más; lo que se antoja ciertamente difícil…

