Ely, Anilú, Américo y Molina

• Salvador Muñoz

A mí no me crean, se las cuento como me la contaron… dicen que el PRI mandó a hacer una encuesta cuyos resultados pusieron en alerta roja a muchos pretendientes a la candidatura por el Senado, que los obliga a meter el acelerador a fondo, pero no sólo en este partido, sino también en otros, porque el resultado es para llamar la atención.

En el caso del PRI, los nombres que se pusieron en una lista son los siguientes:

Anilú Ingram Vallines, delegada de Sedesol; Américo Zúñiga Martínez, alcalde de Xalapa; Carolina Gudiño Corro, ex alcaldesa de Veracruz Puerto; Elízabeth Morales García, delegada del Issste; Juan Carlos Molina Palacios, dirigente de la CNC Veracruz; Juan Manuel Diez Francos, alcalde de Orizaba (que dicho sea de paso, dijo que ya se retira de la grilla); María del Carmen Pinete Vargas, diputada federal; Sonia Sánchez de Chirinos, quien creo no ha ocupado cargo de representación popular alguno pero es quizás, la única figura ciudadana en esta lista.

(Por cierto, he de agradecer la atención que me brindó la señora Sonia Sánchez al invitarme a una comida, pero cuestiones ajenas a mi voluntad, me impidieron acompañarla… quedo pendiente con ella)

En el caso del PAN se puso los siguientes nombres que, como se ha de dar cuenta, la caballada está flaca: Julen Rementería del Puerto, titular de la SIOP; Jazmín Copete Zapot, diputada local del PRD; Indira Rosales San Román, titular de la secretaría de Desarrollo Social en Veracruz ¡y Armando Méndez de la Luz!

En lo particular, yo hubiera incluido a la señora Dulce Dauzón, esposa de Armando Méndez, pues con sus panaderías así como por su labor social, la dama ya trae una marca registrada por encima del marido.

En Morena, pusieron a estos cuatro: Rocío Nahle, diputada federal; Ricardo Ahued, ex diputado local del PRI (cargo inmediato, pues); Amado Cruz Malpica, diputado local y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dirigente estatal de Morena…

Entre Independientes y “Otros” incluyeron a Alfredo Tress Jiménez (del desaparecido partido AVE), Antonio Luna (el del extinto Partido Cardenista) y Horacio Polanco Carrillo, abogado ambientalista; así como Gonzalo Guízar Valladares, dirigente del PES y Rafael Ochoa Guzmán, secretario general del SNTE.

Este último me brincó porque el huatusqueño actualmente es Senador pluri y hasta donde entiendo, no podría competir para el Senado… a menos que me equivoque.

Hubo una pregunta que dicen llamó la atención por su resultado general, es decir, ya que se contempló a todos los partidos y figuras de éstos: “¿A quién conoce…?”

La primera en la lista entre los priístas, fue la delegada del Issste, Elizabeth Morales García seguida de Américo Zúñiga Martínez y en tercer lugar Anilú Ingram. Ahora que si se junta a todos los elementos de los partidos aquí citados, los primeros dos lugares se repiten y en el tercero entra Ricardo Ahued Bardahuil para desplazar a Anilú Ingram al cuarto lugar.

Insisto, a mí no me crea, yo sólo la platico como me la contaron… vamos, con tal resultado, podría decir que a lo mejor la encuesta o sondeo se realizó sólo en Xalapa, aunque si le diera el beneficio de la duda, pudiera aceptar que Elizabeth Morales todavía tiene sus fans del programa de televisión “Usted no está solo” regados en la entidad. En el caso de Américo, si bien tiene un nombre que lo hace fácil de recordar, no sé qué tanto sea identificado a nivel estatal, me genera duda al igual que Ricardo Ahued. Por lo que toca a Anilú Ingram, me parece increíble que aparezca en un tercer lugar en el priismo y cuarto en general, porque podría abogar por ella su trayectoria tanto en televisión, Congreso local y ahora, en Sedesol… pero a lo mejor sería una percepción totalmente personal.

Ahora, dando como buena esta encuesta o sondeo, pareciera que al menos son más conocidos los priístas, incluido hasta el empresario plástico que ya es Moreno, que el resto de los potenciales contendientes.

Pero bueno… vuelvo a reiterar, no tengo documentos ni nada que ampare tal sondeo o encuesta, más que el decir de quien me lo contó y de ello, sólo puedo deducir lo siguiente:

a.- Al PRI, en este momento, le sobran mujeres para contender por la Senaduría, estando a la cabeza las que desde hace rato vienen citando: Elizabeth Morales y Anilú Ingram.

b.- La aparición de Américo Zúñiga en este escenario junto con Juan Carlos Molina Palacios, pudiera darle otro matiz a la selección de candidatos por un escaño…

Al final, todo esto son “supositorios”… en breve, las cosas se han de acomodar en el PRI, porque es evidente que en el resto de los otros partidos, ya están más que cantados sus candidatos.

