Emite PC Xalapa recomendaciones para prevenir incendios en el hogar

Xalapa, Ver., 19 de diciembre de 2017.- En esta época decembrina suelen presentarse más incendios en las viviendas, por lo que la Subdirección de Protección Civil (PC) del Ayuntamiento de Xalapa recuerda que siguiendo algunas sencillas recomendaciones se podrían prevenir este tipo de accidentes.

En este sentido, es fundamental adquirir la costumbre de no dejar aparatos eléctricos encendidos cuando una vivienda queda vacía y desenchufarlos cuando no se están utilizando. También se deben de desconectar las luces navideñas y otros adornos que utilicen electricidad siempre que no haya nadie pendiente de su vigilancia.

Para evitar cortocircuitos eléctricos, no se deben sobrecargar los enchufes y es necesario que un profesional revise toda la instalación de manera periódica, para detectar y reparar cables pelados o mal aislados.

Entre las recomendaciones pertinentes también está el mantener lejos del alcance de los niños los encendedores y los fósforos; no se debe fumar en la cama; es necesario vigilar atentamente lo que está cocinando y no se debe dejar descuidado el horno.

Al preparar los alimentos es importante evitar la ropa holgada, mangas sueltas o prendas con flecos; no se deben de guardar dentro del hogar combustibles inflamables, como nafta, aguarrás o keroseno, y al vaciar los ceniceros se debe revisar que su contenido esté perfectamente apagado.

Es recomendable contar con un extintor en el hogar, el cual debe de colocarse en un lugar visible y todos los integrantes de la familia deberán de conocer su correcto funcionamiento, para utilizarlo en caso necesario. De ser posible, se deben de colocar detectores de humo en cada piso y, por seguridad, se debe de probar la batería de estos aparatos al menos una vez al mes y reemplazarla una vez al año.

Ante cualquier incidente de este tipo, puede comunicarse al número de emergencias 911 o a los teléfonos de Protección Civil municipal 890 07 94 y 840 42 20, los cuales permanecen habilitados las 24 horas, todos los días del año.