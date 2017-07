Empleados del ayuntamiento de Tlacolulan denuncian despido injustificado

Redacción.- Un grupo de empleados del ayuntamiento de Tlacolulan denunciaron, en conferencia de prensa, que fueron despedidos de forma injustificada hace 15 días por tratar de formar un sindicato para defender sus derechos laborales.

“Desafortunadamente llegó a manos de los jefes la lista de ese famoso sindicato. Obviamente nos despidieron, sólo fue verbalmente, nunca nos dieron la razón por la cual, pero atribuimos a que fue una razón política y por querer organizar un sindicato” dijo Salvador Zavaleta Juan, empleado del área de Catastro.

Los trabajadores inconformes que reclaman el pago de finiquito y denuncian otras arbitrariedades y aseguran que son más de 20 los afectados.

“No nos mostraron nada, nos dijeron que nos presentamos el pasado 15 de junio para recibir nuestro finiquito. Nos ofrecían una quincena nada más” dijo al reclamar que llevan más de seis años laborando.

Denunciaron que abundan los atropellos contra los trabajadores municipales “no nos pagaban lo debido, a veces por razones injustificadas no nos pagaban el sueldo de la quincena, incluso no nos llegaban a dar los aguinaldos, prestaciones no tenemos de ningún tipo”.

De igual forma pidieron que se audite la gestión del actual alcalde, ya que aseguran no se han dispersado correctamente recursos federales.