En el caso Duarte, no debe prevalecer el populismo penal sobre la verdad y la justicia: Héctor Yunes

* Posicionamiento del Senador Héctor Yunes sobre la sujeción a proceso de Javier Duarte

Xalapa, Ver; 23 de julio de 2017. Como presidente de la Comisión del Sistema Nacional Anticorrupción, como senador de la República y como veracruzano, celebro el trabajo de la PGR y su titular por haber aportado el material probatorio suficiente para lograr la vinculación a proceso de que fue objeto el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa; dándose con ello los primeros pasos dentro del sistema de justicia penal.

Hoy en día, desafortunadamente existen muchos servidores públicos en funciones, como el actual Gobernador de Veracruz, que se disfrazan de apóstoles de la decencia y la honorabilidad, a pesar de enfrentar también denuncias ante la PGR por presumibles actos de corrupción.

El sello de la legalidad en contra de la corrupción, es el que va a prevalecer dentro del grupo que multidisciplinariamente integra el Sistema Nacional Anticorrupción.

En el caso de los ex servidores públicos veracruzanos vinculados a proceso, el siguiente paso consistirá en desahogar todo el material probatorio tendiente a acreditar imputaciones graves, como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, no se debe permitir en aras del populismo penal del Gobernador Miguel Ángel Yunes, dar cabida a cualquier prueba, mucho menos si esta es ilegal y solo busca el lucro mediático y político, por encima de la verdad y de la justicia.

De ser así, anticipamos que no será culpa del Juez, no admitir esas pruebas ilegales, si no del testigo oficioso quién a pesar de conocer el proceso penal acusatorio y las reglas que lo rigen, pretende medrar y poner en riesgo la credibilidad del Sistema de Justicia Penal. Más tardó el Gobernador veracruzano en adelantar que presentará las grabaciones que hizo de los ex colaboradores de Duarte que su propio fiscal Jorge Winckler le corrigiera la plana declarando que las grabaciones obtenidas de manera ilegal carecían de valor probatorio.

El sentir de los veracruzanos es que no sólo se detenga a los corruptos, sino que, lo más importante, es que se recupere el recurso público desviado. Para ello, insisto, deberemos dejar a los que sí saben, que hagan esta trascendental tarea.

Por eso celebro que un grupo de abogados y ciudadanos veracruzanos, se sumarán a la labor de la PGR en esta misión de coadyuvar como “ofendidos”, aspecto previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 108, primer párrafo; y en aras de los términos del artículo 138 del mismo Código, se embarguen las cuentas bancarias y propiedades de los acusados y se devuelvan esos recursos a los veracruzanos.

Seguiremos atentos al desarrollo de las etapas del proceso penal que se sigue en contra del ex gobernador Duarte; tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos; procurar que los delitos no queden impunes y que los daños causados se reparen.

