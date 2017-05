En el PRI y el PAN hay cientos de casos de corrupción: Rocío Nahle

Redacción.- Rocío Nahle García, coordinadora de MORENA en la Cámara de Diputados, negó, en entrevista, que su partido haya tenido conocimiento de las actividades ilícitas de la diputada, hoy independiente, Eva Cadena.

“Ella se acerco al partido para participar en el 2016 por el distrito de Coatzacoalcos rural. Se presentó yo no la conocía, se presentó con Manuel Huerta en el estatal; dijo que había sido regidora, no tenía antecedentes, se puso la camiseta de MORENA caminó, ganó, llegó a la diputació, no sabíamos que iba a pasar esto por supuesto”

Sin embargo reconoció que pese a que no contaba con antecedentes de corrupción, la diputada Eva Cadena se sumó a las filas de MORENA luego de ser militante de Acción Nacional.

“A ver cuando te estoy diciendo que abrimos el partido para un proyecto nacional en donde entran todos incluso estamos haciendo actos a nivel nacional, actos de humildad, donde priístas, panistas, perredistas se están uniendo al movimiento. Si nada más nos quedáramos los que formamos MORENA, los que iniciamos con MORENA, pues nos quedaríamos cinco y no pretendes tú, ganar una presidencia de la república ganar con 5 o con un número chico”

Aseguró que MORENA está trabajando para un proyecto integral nacional, es por eso que a sus filas se han unido militantes que anteriormente pertenecieron a los partidos que han señalado como organismos corruptos.

Reconoció que el caso de Eva Cadena si fue un acto de corrupción, pero dijo que no se compara a los cientos de casos que funcionarios militantes de acción nacional y del revolucionario institucional, han protagonizado.

“Es un caso de corrupción sí, es un caso de corrupción, ante los cientos del PRI y los cientos del PAN”

Rocío Nahle, agregó que a partir de ahora endurecerán los filtros para integrar a nuevos militantes a MORENA que busquen ser funcionarios públicos.

“Hay que investigar más a fondo, hay que hacer una carta de compromiso de ética por ejemplo, independientemente que está dentro de los estatutos de MORENA se tiene que hacer“.