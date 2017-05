En temporada de calor, mayor salud bucal

Caries en casi 80% de la población; la Subdirección de Salud Municipal recomienda educación y prevención

Xalapa, Ver., 28 de mayo de 2017.- Las enfermedades bucales, silenciosas y asintomáticas, son las de mayor incidencia, y durante las temporadas de calor, se presenta una creciente exacerbación de procesos infecciosos, afirmó el subdirector de Salud municipal, Gabriel Morales Gutiérrez.

Con casi 80 por ciento en la población –indicó-, la caries es, entre las enfermedades infecciosas, la más común. Las infecciones en los dientes no presentan dolor, porque suelen ir acompañadas por la muerte del nervio; dolerá hasta que haya una exacerbación por el aumento de la temperatura.

Ante ello, es importante mantenerse hidratados: la autocilisis (limpieza por masticación) se realiza a través de la saliva, pero si ésta es espesa, debido a la deshidratación, no cumplirá con esta función, explicóel cirujano dentista con especialidad en Endodoncia. “Por eso, es importante crear conciencia, implementar acciones de prevención y no esperar a la agudización de los síntomas.

“La salud bucal tiene más importancia en la salud general de la que le damos. Ese puntito que no duele es el principio de un problema. La buena salud del organismo comienza en la boca”: si no tenemos una boca sana, no masticamos bien, no deglutimos bien, la digestión es deficiente y lo mismo la etapa excretoria. “El tubo digestivo comienza en la boca y termina en el recto”.

Recomendó a los padres de familia observar en sus hijos de entre 5.5 y 6.5 años la aparición del primer molar permanente, localizado detrás de las “muelas de leche”, el cual no muda y es la pieza más vulnerable a la caries. Ante ello, se debe acudir al especialista para que aplique selladores y evitar así pérdida de dientes o tratamientos de endodoncia a temprana edad.

Los sistemas gubernamentales y los profesionales de la salud –señaló- pueden realizan distintas actividades y ofrecer muchas herramientas, pero la educación comienza en casa. Las medidas preventivas son sencillas: dedicar cinco minutos de cepillado adecuado tres veces al día, acudir al dentista cada seis meses, renovar el cepillo periódicamente, usar hilo dental y mantenerse hidratado.