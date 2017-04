Entra en operaciones Policía Militar: MAYL

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

El gobernador Miguel ángel Yunes Linares, dio a conocer la entrada de la policía militar integrada por elementos del Ejército Mexicano, esto con la finalidad de frenar la incidencia delictiva que priva en diferentes partes de Veracruz.

En un mensaje en el WTC, aseguró que vienen a sumarse al trabajo que realizan las demás corporaciones de seguridad pública, estatales y municipales del estado, en la cual dijo que está integrado por policías de ambos géneros, para recuperar la tranquilidad de los ciudadanos.

Así mismo dijo que cuentan con el equipo, armamento y radio comunicaciones necesarios para desempeñar con eficiencia las tareas que les han sido encomendadas y de la misma forma equipo de alta tecnología para el combate de la delincuencia.

“Hace 128 días tomé posesión como Gobernador, y me comprometí a resolver el gran problema de inseguridad en Veracruz, la inseguridad es un problema que tiene raíces añejas y profundas que no surgieron en mi administración y a mí me toca resolverlas”.

“Hemos pedido a la federación que asuma la responsabilidad que le corresponde, agradezco en nombre del pueblo de Veracruz a la Presidencia de la República, a la Marina Armada, al Procurador General de la República su respuesta positiva a nuestras gestiones”.

Los elementos de la Gendarmería Nacional, que actualmente están en Córdoba y Xalapa, serán concentrados en su totalidad y serán sustituidos por Policía Militar.

Aseguró que en seguridad pública nadie canta victoria, pero que puede señalar con toda responsabilidad que estan trabajando para cumplir nuestros compromisos corriendo todos los riesgos para restacar a Veracruz del desastre después de 12 años de corrupción.

“Viviéremos seguros, es mi compromiso y lo voy a cumplir”, finalizó.