Entrega-recepción, transparente, ordenada, en tiempo y forma: Américo Zúñiga

Se dará fe del proceso a través de un notario público, informa el alcalde.

Entregará más de 150 mdp para el biodigestor y recursos en caja tanto del Ayuntamiento como de CMAS.

Xalapa, Ver., 28 de diciembre de 2017.- Los procesos de entrega-recepción de la administración pública municipal de Xalapa se realizan de manera eficiente, ordenada y transparente; estamos cerrando en tiempo y forma, afirmó el alcalde Américo Zúñiga Martínez.

Ante medios informativos dijo que su gobierno sigue “cumpliendo con la elaboración y entrega de todas nuestras carpetas. Hay muchas áreas que ya lo hicieron en un cien por ciento y otras están al 85”, en contacto con el equipo del alcalde electo para la firma de dichas carpetas.

Al iniciar una jornada de trabajo en la que entregó obras por casi 11.5 millones de pesos, dijo que la próxima administración podrá disponer de los casi 8 millones de dólares (más de 150 millones de pesos) gestionados para construir el biodigestor, además de recursos en caja tanto del Ayuntamiento como de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS).

El avance de dichos procesos –explicó- no significa que la entrega-recepción esté por finalizar, al contrario: “Esto apenas comienza. Todos los servidores públicos que tuvimos recursos bajo nuestra responsabilidad estaremos a la disposición de las autoridades entrantes para aclarar cualquier duda que haya”.

Sin embargo, aclaró, no vamos a permitir que este proceso se politice ni se desprestigie. “Se dará fe del mismo a través de un notario público, para que quede constancia de lo que estamos dejando. Esta administración no basificó de manera masiva, no pidió un solo crédito, cumplió con el pago de todas sus prestaciones, limpió el pasivo laboral que había y deja recursos en caja”.

Además, el Pago Anual Anticipado de este año está en una cuenta bancaria que se entregará de manera íntegra a la nueva administración de la CMAS para la atención pública desde el 1 de enero, concluyó.