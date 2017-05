Equipo de Rocío Nahle me golpeó y me dijo prieta: Beatriz Ramos

Redacción.- Beatriz Ramos Rodríguez, conocida como “La demonia” o “La diabla”, reiteró que no fue ella ni nadie de las personas que la acompañaban quienes aventaron el huevo al líder del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador, en Huatusco.

“El que nada debe nada teme”, dijo la militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en entrevista con Ciro Gómez Leyva; asimismo, aceptó que asistió al evento en Huatusco con un grupos de mujeres y portando cartulinas para manifestarse, pero no llevaban huevos.

Tras ocurrir los hechos, fueron otras mujeres del municipio de Ixhuatlán que estaban con el equipo de Morena quienes la señalaron por haberle aventado un huevo a López Obrador.

“Estaba a un costado, de hecho empiezan a moverse y se voltearon unos señores de la señora diputada Rocío Nahle, se voltean y le empiezan a pegar a toda la gente, empiezan a golpearnos las señoras y todos ellos, pero antes empezaron a golpear a otras personas que había antes que yo.

“Unas señoras de atrás del municipio de Ixhuatlán dijeron, ella seguro fue porque es priista, en ese momento se voltean hacía mí y me empiezan a golpear. Posteriormente que me empiezan a golpear les digo, si yo fui compruébamelo en el Ministerio Público. Ellos empiezan a golpearme junto con otros hombres me empiezan a golpear”.

Posterior a los hechos, ella junto con sus compañeras se va a la iglesia y es en ese lugar que llegan otra vez los militantes de MORENA, además de periodistas, para gritarle; “cosas discriminatorias, fea, prieta, negra, india, cosas así. Los güeros que nos golpearon, eran altos güeros, y las señoras también que eran altas y güeras”, estas personas serían del equipo de la diputada Rocío Nahle.

Fuente: Grupo Fórmula.