Es necesaria la verdad histórica sobre mi detención: Dante Delgado

Redacción.- Más de 20 años pasaron para que Dante Delgado Rannauro, ex gobernador de Veracruz, ahora líder del Partido Movimiento Ciudadano (MC), obtuviera una indemnización del gobierno federal por daño moral, ocurrido durante las administraciones de Patricio Chirinos y Ernesto Zedillo a quienes acusa de dañarlo moralmente.

Se trata del primer exfuncionario que le gana una demanda de responsabilidad patrimonial al Estado, por lo que la Secretaría de la Función Pública (SFP) debe pagar por indemnización un millón cien mil pesos, por daño moral.

Al respecto, el líder del MC precisó que ayer se cumplieron 21 años de este hecho doloroso para él y por eso difundió un video y una carta en la que recuerda este hecho que marcó de manera radical su vida, pues a pesar de que ha pasado todo ese tiempo hay periodistas que lo siguen difamando.

En el video difundido ayer, Dante Delgado recordó su detención ocurrida hace 21 años y culpa el expresidente Zedillo Ponce de León y lo llama mequetrefe.

“Recuerdo este hecho ahora porque es necesario que haya una verdad histórica y porque ayer se cumplieron 21 años de que fui arbitrariamente detenido y sin haberme solicitado jamás nada, con procedimientos de manera arbitraria”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva recordó los motivos de su detención luego de confrontarse con Zedillo por el conflicto armado ocurrido en Chiapas y su renuncia al cargo que detentaba entonces en su gobierno.

Recordó que la absolución le tardó más de 20 años y acusó a periodistas como Oscar Mario Beteta, Joaquín López Dóriga y Ricardo Alemán, de acusarlo o referirse a él, dañando su imagen.

“Este ejercicio no debe seguir así, para mi es profundamente doloroso que pasado mañana cumple 21 años mi padre de haber fallecido y no pude estar con él. Hace 21 años fui detenido”, recordó.

En la carta difundida ayer, explica: “Lo recuerdo bien porque hoy se cumplen 21 años de que fui encarcelado por cuestionar y confrontar al régimen de esa época: Hace 21 años fui detenido. Durante 21 años he sido llamado ‘ex presidiario’, he tenido que hacer frente a la mezquindad de los esbirros del régimen que han utilizado el recurso de declarar: ‘Dante estuvo preso por corrupto’, solo para desprestigiarme”.

Dijo que cada vez que reinicia la lucha contra el régimen, escucha a algunos conductores de noticieros y leo a ciertos articulistas repetir una y otra vez la misma frase.

“Lo mismo pasa en mis redes sociales cada que publico mensajes sobre el empoderamiento de los ciudadanos, la reconstrucción del país o la necesidad de acabar con el régimen y la corrupción, invariablemente aparecen comentarios que insisten en que ‘Dante fue priista’, ‘Dante es un corrupto’, ‘Dante estuvo preso’.

Insistió en que hace 21 años fue encarcelado y es el mismo tiempo que el régimen ha utilizado para repetir una y otra vez su versión de la historia; “lo que no han dicho, lo que conductores y articulistas no han repetido, lo que no he leído en las redes, es que fui absuelto y que soy el primer ex servidor público mexicano que ha ganado una demanda por daño moral contra el Estado”.

Fuente: Grupo Fórmula.