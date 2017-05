Es una distinción ser considerado precandidato a la presidencia: MAYL

Redacción.- Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado, dijo, en entrevista para Ciro Gómez Leyva, que es una distinción que los dirigentes estatales del PAN y PRD lo hayan considerado como aspirante a precandidato a la presidencia de México, pero que se mantendrá en su cargo.

“Para mí es una distinción, pero no me descuido, no me distraigo.”, mencionó.

“Agradezco muchísimo el comentario. Quiero ser el mejor gobernador de Veracruz y sacar a la entidad de la grave situación financiera de la que se encuentra.”, reiteró Yunes Linares.

Por eso se reunió con autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para sacar a la entidad de la debacle financiera en la que está sumida.

Yunes presumió que Veracruz es una potencia económica porque el 40% de la posibilidad energética está en la entidad.

Además, la alianza PAN-PRD puede aportar millón y medio de votos para quien sea candidato presidencial.

Enumeró que desde hace 60 años no hay veracruzanos como presidentes de México. Los últimos fueron Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines, finalizó.

Fuente: Grupo Fórmula.