Escándalos y votaciones

• Brenda Caballero

Sintonizo la radio y el tema de conversación son las elecciones para las 212 alcaldías de Veracruz, las que se llevarán a cabo este domingo. Todos hacen sus pronósticos y sacan sus encuestas así como conclusiones. Sin embargo, después de la gran falla que tuvieron las grandes encuestadoras en las elecciones de Estados Unidos donde Hillary Clinton ganaba, ¡ya no les creo nada! Y bueno, dijeran por allí, “dime quién paga la encuesta y te diré quién la gana”.

Tal vez por eso me di a la tarea de preguntar entre mis conocidos ¿por quién vas a votar? Y la verdad fue sorprendente, en todos mis encuestados hubo diversidad política, lo que indica que las elecciones serán muy cerradas. Algo destacable es que su decisión estuvo basada en el candidato, no en el partido, situación que hace más razonado el voto. Lamentablemente también me encontré con los indecisos que fueron muchos, ¿o acaso no querían que yo supiera por quién van a votar?

Es verdad, el voto es secreto, y muchas veces hasta se decide en el mismo instante de cruzar la boleta electoral.

Este domingo será crucial, pues la decisión de los veracruzanos en la lista nominal de 2 millones 945 mil 959 mujeres y 2 millones 630 mil 804 hombres, marcará a los tres niveles de gobierno.

Sea parte de la historia ¡y salga a votar este domingo!

De acusada a acusadora

¡Hay cosas que sólo pasan en México y hasta saltan a la fama! Este parece ser el caso de la ex diputada de Morena Eva Cadena Sandoval, quien después de salir en tres videos recibiendo dinero en efectivo de procedencia dudosa (pues nunca aclaró quién se lo dio) y de conocerse que supuestamente vendía su voto a cambio de favores para terceros, ahora ya hasta presenta denuncias ante la Fepade para decir que los recursos públicos del Congreso Local se utilizan para financiar actividades políticas de su ex partido. ¡Mira nada más! cuando se le citó en la Fepade como acusada, no fue, pero eso sí, se dio todo el tiempo del mundo para ir como acusadora y hasta hacer declaraciones ante la prensa.

Santiago Tuxtla, el más escandaloso

Estas campañas destaparon la cloaca en varios municipios; sin embargo, en Santiago Tuxtla, la cosa arde en serio, pues hay denuncias desde enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, hasta de pederastia y pornografía.

Nos estamos acostumbrando desgraciadamente a la corrupción que ya ni raro se nos hace conocer que alguien se enriquezca de manera ilícita y más cuando ha ocupado cargos públicos en el Ayuntamiento. ¿Pero meter a la propia madre? ¡Eso no tiene… agüela!

Y es que doña Julia González Bernal al parecer ha comprado 7 casas en 7 años a costos totalmente inferiores al valor real, todo esto estimado en 10 millones de pesos. Todo estaría excelente si no fuera porque doña Julia es ama de casa. ¿De dónde obtuvo los recursos? Por allí cuentan que fueron financiadas por el propio pueblo de Santiago.

Y siguiendo con los escándalos, a finales de mayo fue denunciado Marcos Flores Aguilar, por pederastia y pornografía ya que circula en redes sociales un video donde se aprecia que tiene relaciones sexuales con dos jovencitas de secundaria (pues hasta traen el uniforme escolar). ¿Procederá la denuncia o se quedará impune? Con eso que dicen que cuando la alcaldesa Claudia Acompa, conocida popularmente como Lady Gucci, no está, él ejerce todo el poder.

¿Y la veda electoral?

A partir del primer día de este mes, iniciaba la veda electoral en Veracruz en la que los partidos y candidatos no deben hacer proselitismo con la finalidad de que los ciudadanos reflexionen su voto; sin embargo, muy poco se puede hacer en redes sociales, y tal parece que hasta se intensifica con los hashtag en favor de algún candidato y partido político, o caso contrario, también se usan para agredir y denostar.

Mucha razón tienen los que dicen que ahora las elecciones se están decidiendo en las redes sociales.

Así que si usted quiere reflexionar su voto, no entre a redes sociales.

caballero_brenda@hotmail.com

@NúmerosRojos_BC