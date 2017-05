Espero a Winckler en la casa del pueblo: Nahle

Redacción.- Rocío Nahle, diputada federal de MORENA, manifestó que espera al fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz en su oficina de San Lázaro, para platicar sobre los vídeos de Eva Cadena y esclarecer quién es la persona que le entrega el dinero a la legisladora local.

En un artículo publicado este lunes en el periódico La Jornada indica que se comunicó con el enlace del fiscal Winckler para responder a su atenta invitación y aclaró: “no es comparecencia, ya que el fiscal no tiene atribuciones constitucionales ni legales para expresar dicha invitación”.

Asimismo, le sugiere respetuosamente que lea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Y agrega: “sin embargo, con mucho gusto, y por el bien de Veracruz, platicamos con tal de esclarecer quién es la otra persona que aparece en los vídeos”.

Por lo anterior, Rocío Nahle le dice: “lo espero en mi oficina en San Lázaro, que es la casa del pueblo”.

A continuación, el texto íntegro:

“La oposición política en México ha escrito gran parte de nuestra historia; gracias a revolucionarios, así como hombres y mujeres de libre pensamiento, este país se ha logrado levantar de tantos percances y saqueos.

“Los ideales y la búsqueda de una mejor situación son parte natural del deseo de la raza humana. Cuando ocurre lo contrario aparecen la inconformidad, el rechazo y el desasosiego.

“Y justamente, esto sucede actualmente en todo el territorio mexicano. La guerra sucia… Es necesario recordar que en el sexenio de Vicente Fox se incrementó la crisis social, el Presidente, cegado por el poder, llegó al grado de pretender desaforar a López Obrador para que no participara en las elecciones a la Presidencia de la República en 2006.

“Al no lograr ese propósito, el PAN utilizó la técnica del miedo, chantaje y amenaza en forma directa. Usted, estimado lector, recordará la guerra sucia de un peligro para México. Ese año Felipe Calderón, en forma cínica, prácticamente aceptó haber robado la Presidencia con el haiga sido como haiga sido.

“Desde entonces, tanto el PRI como el PAN instalaron la estrategia del miedo para manipulación de masas mediante las principales televisoras….

“La guerrita en Veracruz… Y menciono lo anterior porque, en Veracruz, el gobernador Miguel Ángel Yunes, desde que entró en funciones, no ha hecho otra cosa más que amenazar, azuzar y perseguir a la oposición política.

“Eso le ha quitado la mayor parte de su tiempo, y se ha olvidado de gobernar, construir, remodelar y sanar el tejido social y la economía, tan desgastada en el estado.

“Todos los días se concentra en dar a conocer una nota escandalosa en los rotativos nacionales. Es tan burda la actuación que ya existe un gran desgaste, no sólo de su figura como gobernador, sino de las propias notas que emite.

“Es conocido por los periodistas que cubren la fuente cuando hay una nota de Veracruz que mencionan: ¡Aaaah, es otra más de Yunes! En ese contexto, ha prácticamente montado un set de filmación que dirige desde el propio Palacio de Gobierno.

“A partir de los videoescándalos de Eva Cadena, empezó a escribir el guión cinematográfico con el que habrá de gobernar y mantenerse hasta el final de su mandato; sin embargo, hasta para eso es malo, no cuida las formas, los datos, fechas y personajes, en el llamado Cinito de Yunes…

“La semana pasada hizo llegar otro video a El Universal; un nuevo capítulo de su novela-corrupción de Eva. Después de que la legisladora estuvo desaparecida por varias semanas, apareció nuevamente hace unos días en el Congreso local de Veracruz, antes de entrar al salón de sesiones fue recibida y prácticamente arropada por la bancada del PAN, en una reunión previa que duró casi una hora.

“Al día siguiente, Eva Cadena se presentó en la Cámara de Diputados para enfrentar a la Comisión de Procedimientos que lleva su proceso de desafuero, dicha comisión está conformada por PRI, PAN y PRD; sin embargo, en forma inexplicable, el PAN y el PRD no se presentaron, así que el PRI recibió la declaración por escrito de la diputada, quien se dice inocente.

“Pero, aprovechando el viaje, y abierto con sus nuevos amigos, deja ooootro video al periódico El Universal, donde en forma burda y grotesca se vuelve a ver a la legisladora con una persona –a quien nuevamente no se le ve el rostro– que le dice que quiere entregar 5 millones de pesos para López Obrador, a lo cual ella, en forma inmediata contesta, como lo marca el libreto, que recibió de Yunes Linares ¿Por qué no buscan a Rocío? Ella es quien le acerca los dineros.

“¡Hágame usted el favor! La señora Cadena está atravesando un proceso jurídico muy serio; la van a desaforar por actos de corrupción, y en esas condiciones se fue a arropar con quien precisamente le tendió la trampa, con su verdugo; ahora está sometida y amagada a lo que el gobernador le indique, bajo la promesa de que hablará con los dirigentes nacionales para que no pierda su representación y, al final, sólo sea consignada por delitos menores….

“Desesperación y doble moral… El gobernador manipula, miente, denosta y todo lo que sea necesario por la desesperación ante el enorme crecimiento de Morena en el estado; sobre todo, está muy nervioso y angustiado porque en el puerto de Veracruz, Morena aventaja a su hijo.

“Al momento que avienta su video de telenovela, donde pretende involucrarme, le contesto y exijo lo siguiente:

“1.- Ya todos conocemos que la diputada, en un acto de corrupción, recibió dinero, pero no hemos visto el rostro de la mujer que le entrega el fajo de billetes: ¿quién es?, ¿qué está haciendo el fiscal para investigar y tener las pruebas íntegras e ir por la otra persona? ¿Por qué no aparecen los videos del Hotel Terranova donde se filmó la entrega del soborno y que el fiscal Winckler envió a recoger?

“2.- ¿Cómo es posible que se le haya dado algo de credibilidad a la diputada Cadena en su dicho –cuando hace mención a mi persona– de este nuevo capítulo de filmación, sin pruebas, sin constancia, pero sobre todo con la vulnerabilidad en la que está sometida ante los evidentes casos de corrupción que el propio gobierno mostró a la sociedad?

“Brincan, saltan y con la doble moral que caracteriza al PAN, al gobernador y a su corriente política, se sienten ofendidos cuando se les revira que dicha persona que entregó el dinero es muy cercana al propio Yunes. En su desesperación, azuza para agredir a López Obrador, una señora en Huatusco le arroja un huevo, que se rompe en la frente del líder de la izquierda. Y enseguida, en forma cobarde, sale a decir que fue autoagresión, ¡qué barbaridad!

“Al mostrar una fotografía de la agresora en un acto con él, vuelve a indignarse al declarar que es fotomontaje. Tal como los millones de memes que circulan en Facebook. Me imagino que de montajes él sabe mucho y ese es su terreno. Ahí no hay discusión.

“Mensaje al gobernador: Señor Gobernador, con la debida norma, asúmase como tal. Respete si quiere que lo respeten, basta de calumnias y agresiones, compórtese y póngase a trabajar para el bienestar de todos los veracruzanos.

“Emplazamiento al fiscal… Ayer me comuniqué con el enlace del fiscal Winckler, de Veracruz, para responder a su atenta invitación. Que quede claro que no es comparecencia, ya que el fiscal no tiene atribuciones constitucionales ni legales para expresar dicha invitación. Por lo cual le sugiero respetuosamente que lea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, con mucho gusto, y por el bien de Veracruz, platicamos con tal de esclarecer quién es la otra persona que aparece en los videos: lo espero en mi oficina en San Lázaro, que es la casa del pueblo”.