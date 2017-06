Este gobierno no les abrió las puertas a los criminales: Maryjose Gamboa

Redacción.- María Josefina Gamboa Torales, diputada local del PAN, lamentó los hechos ocurridos el día sábado en el estado, en donde fue asesinado el coordinador de la Policía Federal en el estado y expresó que los criminales no llegaron con este gobierno.

En este sentido, la legisladora local exhortó a los diputados que vean esta situación “en su real dimensión, y sobre todo, todos aquellos que durante 12 años permanecieron en silencio y hoy están verdaderamente espantados, los criminales no llegaron con este gobierno, no les abrió este gobierno las puertas, no les abrió este secretario las puertas, no les entregó el control del estado este gobierno, se lo entregaron los anteriores”.

“La situación no es fácil, tener que trabajar con policías posiblemente coludidos, en algunos casos, pero hay que investigarlos y vincularlos a proceso, no que los despida y solamente los ponen en las filas del enemigo”, agregó.

Lamentó también el asesinato de una familia al sur de la entidad y otros más en diversos puntos de la entidad.

“Es verdaderamente lamentable que estos grupos que durante tantos años se apoderaron litrerlamente del estado, ahora, al ya no tener esa protección, arremetan de esta manera contra ciudadanos inocentes, porque no nadamás se trató de quienes lamentablemente perdieron la vida cumpliendo con su trabajo, también hablamos de niños, mujeres”.

Al cuestionarle si por los actos violentos suscitados llamarán a comparecer al Secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie, la diputada dijo que ya se puede llamar a comparecer a cualquiera, incluso a los organismos autónomos, lo cual fue aprobado en el primer periodo de sesiones, aunque expresó, “no entiendo la necesidad de tenerlos ahí explicándonos, en lugar de estar haciendo lo que tiene que hacer, el secretario ha sufrido amenazas también, y el hecho de sufrir amenazas hablan claramente de que está haciendo su trabajo”.

Indicó que sólo un diputado ha expresado el hecho de llamar a comparecer el Secretario de Seguridad Pública, “ni siquiera lo han comentado los diputados de la comisión ante la cual tiene que comparecer”, por lo que no hay algo oficial, sin embargo, “habrá que ver qué pasa en la sesión de mañana”.