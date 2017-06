Estoy hasta la madre, renuncio a la CEAV: José Benítez

Redacción.- Después de que desapareciera su hijo a principios del año pasado, en Tierra Blanca, Veracruz, junto con otros cuatro jóvenes, José Benítez señaló que “hoy estoy aquí en la ciudad porque vengo a renunciar públicamente de la CEAV, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por su incumplimiento”; sobre todo, porque ellos nos tienen que dar un servicio de gastos de traslado, medicamentos, asesorías, de las cuales no dan nada.

“A partir de este momento no quiero nada con ellos, lo que es nada. Todo lo que prometen lo incumplen, todo, todo”, agregó, que ya es justo que nos den la atención que merecemos. “Estoy hasta la madre, ya no quiero nada con ellos, en el caso de nosotros lo que es la CEAV, la CNDH”, expresó.

En entrevista para el espacio de “Ciro Gómez Leyva por la mañana” indicó que con “la CNDH tienen un año, cinco meses, 15 días el día de hoy y no han podido darnos la recomendación”. Tiene tres meses que nos reunimos con el señor Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y “prometieron ya pronto, hasta hoy nada”. Añadió que sólo les dicen “puras pendejadas”.

Finalmente, detalló que “hoy renuncio a la CEAV, yo nada más, si en el caso de mi hermano y de las demás familias quieren seguir, pero hoy no hablo nada más por ellos, por qué, porque para empezar no les dije, no les pregunté y tampoco hago cosas metiendo a todos… hoy soy yo nada más, yo, lo personal mío, no quiero nada”.

Fuente: Grupo Fórmula.