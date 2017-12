Estudio de las bromelias fue reconocido con el Premio Estatal de la Juventud 2017

Pedro Aguilar Rodríguez ganó en la categoría Logro Académico

obtuvo el reconocimiento por su tesis recepcional del Doctorado en Ecología Tropical del Centro de Investigaciones Tropicales

David Sandoval Rodríguez, Xalapa, Equez, sábado 16 de diciembre de 2017.- Pedro Aguilar Rodríguez, biólogo de 29 años que radica en el puerto de Veracruz y egresado del Doctorado en Ecología Tropical del Centro de Investigaciones Tropicales (Citro) de la Universidad Veracruzana (UV), fue galardonado con el Premio Estatal de la Juventud 2017 en la categoría Logro Académico.

La ceremonia tuvo lugar el viernes 24 de noviembre en evento organizado por el Gobierno del Estado –a través del Instituto Veracruzano de la Juventud– y para esa ocasión tuvo que asistir a recibir la presea su hermana Estíbaliz Aguilar pues el investigador se encontraba participando como ponente en el II Congreso Latinoamericano y del Caribe de Murciélagos en El Salvador.

Con su tesis doctoral “Biología floral y reproductiva de cuatro especies de bromelias quiropterófilas en Veracruz, México”, Aguilar Rodríguez se hizo acreedor al premio y recordó que en un principio, cuando le notificaron el fallo, pensó que lo buscaban para ofrecerle un servicio de telefonía y desconfío al recibir una llamada de un número desconocido desde México hasta El Salvador.

Al congreso acudió con su asesora de tesis, Cristina Mac Sweeney, investigadora del Citro, quien también presentó un trabajo dentro del programa.

Explicó que al no contestar su teléfono celular, una persona del comité organizador lo localizó por WhatsApp. “Cuando me contactaron para avisarme que había ganado el premio estaba tan cansado porque las jornadas eran de 9:00 a 21:00 horas y había pasado mi participación y la de mi tutora, por lo que sólo les di las gracias y les comenté que no podría asistir; la verdad no me emocioné hasta que llegué a mi casa, desempaqué mis cosas y me pregunté qué había sucedido”.

Al regreso del país centroamericano, la nueva coordinadora del Citro, Citlalli López, le felicitó por su reconocimiento y le dijo que era muy satisfactorio para el centro y la Universidad en general que recibiera el premio porque destacaba a nivel estatal y nacional las investigaciones que se realizan en la dependencia.

Comentó además que en fechas recientes aplicó para obtener una beca en la Universidad de Tel Aviv, en Israel, para colaborar con el investigador Yossi Yovel, quien trabaja con acústica de murciélagos en un laboratorio universitario conocido como The Bat Lab for Neuro-Ecology.

En el Congreso Internacional de Murciélagos, al cual asistió en 2016 a Sudáfrica, conoció al académico israelí quien se mostró interesado en su investigación y le invitó a solicitar la beca para poder colaborar en su laboratorio.

La beca consiste en un apoyo financiero que brinda el gobierno israelí para estancias de un año como máximo, en el que los receptores se comprometen a realizar un trabajo de investigación colaborativa entre centros de investigación de ambos países.

Aunque para su traslado y estancia contará con el apoyo económico, Aguilar Rodríguez deberá buscar fuentes de financiamiento para realizar la próxima investigación posdoctoral que ha proyectado para 10 meses y dado lo cual se convertirá en su propio administrador y jefe, como él mismo reconoció, “es una etapa diferente para mí”.

Para realizar su trabajo volverá al ejido Adolfo Ruiz Cortines en las faldas del volcán San Martín, en la reserva ecológica de Los Tuxtlas, a mil 100 metros de altura sobre nivel del mar.

“Logísticamente es más práctico seguir trabajando ahí porque conozco a las personas y ellas me conocen, aunque me gustaría explorar también en otros sitios, pero esto implica cuestiones de tiempo y dinero para el desplazamiento”, explicó.

Durante los tres años que estuvo viajando a la región para realizar su investigación de doctorado, con los pobladores pasó de 70 a 80 noches distribuidas a lo largo del año, “por lo cual les agradezco mucho, me conocen y les conozco, además de que saben a lo que voy”.

Como una retribución a la confianza y atenciones de los productores de la región, Aguilar Rodríguez se comprometió también a atender una problemática relacionada con el ganado y los vampiros.

“Hay una intensa producción ganadera en la zona y se ve afectada por las mordeduras de vampiro y para atender esta situación nos solicitaron ayuda a los investigadores, entonces los capacitamos para que pudieran diferenciar a los murciélagos, que son herbívoros, de los vampiros que muerden a las reses e inclusive a las gallinas; esto implicó un trabajo adicional que surgió de una necesidad de los productores.”

El galardonado consideró esta labor como algo que podría ayudar a los habitantes de la región que han recibido poco apoyo de las dependencias gubernamentales y subrayó: “No me costaba nada, si ya tendría que desvelarme una noche podría disponer de unas horas para ayudarlos y eso es lo que hacía en pequeña escala”.

Aunque todavía no ha comenzado con la investigación para colaborar con el académico de Tel Aviv, el universitario comentó que ya está planeando sus visitas a la región de Los Tuxtlas y reconoció que sus habitantes tienen mucho interés de reactivar la economía en la zona, afectada además por la deforestación provocada por la ganadería, pero requieren del apoyo de las instancias estatales, por lo que es necesario poner atención en su problemática, observó.