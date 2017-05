Eva Cadena amenazada y periodista expulsada frente a su domicilio

+ ¿Qué porcentaje de poder quedará en manos del crimen organizado?

(1)

Tamara Corro, corresponsal de Grupo Imagen en Coatzacoalcos, acudió a Las Choapas para intentar entrevistar a la diputada Eva Cadena Sandoval “LadyBolsita”, célebre por tres videos en los que se le observa recibiendo dinero.

El 9 de mayo, horas antes del Día de las Madres, Corro cumplía una orden de trabajo ante la ausencia pública y las dudas sobre el destino de la ex legisladora local veracruzana del partido MORENA.

La tarde del mismo martes 9 de mayo circuló en redes sociales la versión sobre un presunto atentado contra la periodista que se ubicaba frente al domicilio de Eva Cadena, en Cerro del Nanchital, municipio de Las Choapas.

Leamos a Tamara Corro:

“Muchas gracias a todos los compañeros periodistas del estado porque me dieron su apoyo, gracias a Dios estamos bien, solo el susto, quiero comentar que solo fui a hacer la nota que me solicitó Imagen Tv, la cual verán con Yuriria Sierra a las 2 de la tarde hoy miércoles 10 de mayo, donde se verá la imagen donde se escucha la detonación al terminar de hacer mi stand (ya sea balazo o cohete) pero la intención fue intimidarnos para que nos fuéramos, por supuesto que lo lograron.

Quiero aclarar que solo fui a hacer mi trabajo, a buscar a la diputada para entrevistarla como me lo pidieron, no estuvo, no había necesidad de responder así porque, nunca se trató de entrar a la fuerza a la propiedad y nosotros los reporteros no tenemos manera de defendernos y mucho menos en una zona rural sin señal, por supuesto que uno teme y por eso lo reporté a los colegas, no con otra intención o con la idea de ir afectar a la diputada y su familia, ya que me considero totalmente objetiva y apartidista.”

(2)

Antes de que iniciaran las campañas para elegir gobernadores en Coahuila, Nayarit y Estado de México, así como alcaldes en Veracruz, cuestioné en Claroscuros la fragilidad de la estructura Político-Administrativa del Estado mexicano respecto al tema electoral.

Es muy débil, ha ocurrido –dije- que dinero y estructuras operativas del crimen organizado se mezclan con pugnas por el poder político.

Los tres videos de Eva Cadena nos han dejado –entre otras- la gran interrogante sobre el origen del dinero que recibe y el destino que se le dio a éste, por más que la aún legisladora insista en que lo devolvió.

¿A quién, cuándo, cómo, dónde están las pruebas respectivas?

Una reportera y un camarógrafo acuden a la casa de Eva Cadena Sandoval para intentar entrevistarla y la respuesta es un estruendo semejante a un balazo o quizá a un cohete pero en todo caso es un mensaje claro de que “aquí no son bien recibidos”.

Más aún, cualquiera entiende que en ese momento su vida está en peligro.

(3)

Por redes sociales Eva Cadena Sandoval ha sido amenazada de muerte.

Desde el interior de su domicilio se envía un mensaje peligroso a dos practicantes del periodismo.

Estamos en campaña y vivimos un proceso político/social descompuesto debido al alto, muy alto índice de asesinatos y hechos violentos en la entidad.

Hay más datos y casos: municipios donde aspirantes de diferentes partidos a Alcaldes han tenido problemas con la ley y vínculos con el crimen organizado.

De uno u otro modo la mafia está participando en las elecciones del 2017 en Veracruz.

El 4 de junio venidero, a la hora de conocer nombres de triunfadores y derrotados todos tendremos que hacer el recuento obligado: ¿Qué tanto del pastel de poder se queda en manos de los mafiosos?