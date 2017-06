Eva Cadena miente: Callejas Roldán

Redacción.- Juan Nicolás Callejas Roldán, coordinador de la fracción legislativa del PRI, negó haber aportado dinero para el rescate del delegado de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Martín Gelacio Castillo Calipa, tal como lo aseguró la diputada Eva Cadena Sandoval, por lo que no descartó proceder por el delito de difamación.

“Se han dicho muchas cosas que hay que comprobar y lo primero que te quiero decir es que no estoy involucrado en nada, no he dado nada, no me he metido en nada.”

“Tendrían que comprobarlo primero para poder asegurarlo, porque si hubiese dado el dinero no lo negaría.”

Dijo además que descarta proceder, ya que se trata de un señalamiento delicado que más que abonar a alguna causa noble, una situación así, pone en riesgo la integridad de una persona al hacer creer que tenemos muchos recursos para solventar este tipo de cosas.

La diputada local Eva Cadena Sandoval aseguró que el dinero que recibe en el tercer vídeo, fue para pagar el rescate del delegado de CONAFOR, Martín Gelacio Castillo Calipa, quien desapareció el pasado ocho de febrero junto con otra persona y que quien dio una parte fue el propio coordinador de la fracción legislativa del PRI, Juan Nicolás Callejas Roldán.