Eva Cadena no es cercana a AMLO: Rocío Nahle

Redacción.- Rocío Nahle, diputada Federal de MORENA, dijo, en entrevista, que se analiza retirarle, a Eva Cadena, la candidatura de MORENA a la alcaldía de Las Choapas y expulsarla del partido, al tiempo de asegurar que Andrés Manuel López Obrador nunca recibió el medio millón de pesos.

“Sin duda nuestro partido, inmediatamente por oficio nuestro órgano interno que es Honestidad y Justicia estará tomando cartas el día de hoy y muy probablemente a Eva no nada más se le quite la candidatura que es de facto, sino también se valore su permanencia en MORENA, eso lo decidirá el órgano interno del partido.”

Al respecto, la legisladora federal dijo que la diputada con licencia tendrá que asumir las consecuencias, porque cayó en una trampa.

“Andrés Manuel López Obrador nos da la confianza a todos los integrantes de MORENA para conformar este gran movimiento y quienes defrauden esta confianza son responsables de nuestro propio actuar y tienen que asumir las consecuencias.”

– ¿El dinero era para Andrés Manuel López Obrador?, se le inquirió.

-Claro que no, Eva ni siquiera es cercana a Andrés Manuel y le pusieron un cuatro y cayó en el cuatro, como decimos coloquialmente, pero Eva no tiene contacto con López Obrador, sería infantil pensar que le den dinero a través de una persona que no tiene cercanía.

– ¿Quién puso el cuatro?, se le insistió.

-No sé. No me gusta acusar sin pruebas, yo creo que la misma Eva tendrá que responder eso.