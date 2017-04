Eva Cadena quiere dañar mi imagen, por eso pediré su desafuero y juicio político: AMLO

QQ

Redacción.- MORENA solicitará un juicio político y un juicio de procedencia para quitarle el fuero a la diputada de Veracruz, Eva Cadena Sandoval, a fin de que responda ante las autoridades por el dinero que recibió de una desconocida y que tendría como destino al líder del partido, Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado por El Universal sobre si Eva Cadena tendría que ir a juicio político para desafuero, el presidente de MORENA, Andrés Manuel López Obrador respondió: “Sí, pero vamos primero a buscar castigar a Enrique Peña Nieto, porque aunque parezca increíble, son peor Peña Nieto, Miguel Ángel Yunes y Miguel Ángel Osorio Chong que Eva Cadena”.

Luego de que este diario diera a conocer dos vídeos en los que se ve a Eva Cadena recibiendo de una desconocida 500 mil pesos y negociando 5 millones de pesos en dólares, para López Obrador, la secretaria general de MORENA, Yeidckol Polevnsky, dijo que sus diputados pedirán ante la Cámara el juicio político y de procedencia para desaforar a Cadena.

“Ahora mismo voy a hablar con los diputados para decirles: ‘Quiero el juicio político y un juicio de procedencia, porque es inaceptable lo que está pasando. Esto la hace merecedora de juicio político; no puede ser diputada con este antecedente”, declaró.

Acusó que Eva Cadena tiene toda la intención de dañar las campañas de MORENA en los estados y la imagen de Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional MORENA.

“Primero pensé que le habían hecho un cuatro y la habían chamaqueado; primero dije: ‘Pobre’, pero por tonta, porque cometió un gravísimo error al no aclarar que no es cercana a Andrés Manuel y recibir el dinero. Pero en este momento, cuando pide de inmediato regresar a la Cámara de Diputados de Veracruz, cuando ayer (miércoles) se aparece con un Mercedes Benz, creo que tiene la intención de hacernos daño, tiene la intención de dañar las campañas electorales de MORENA y a Andrés Manuel López Obrador”, expresó.

Polevnsky negó que las sumas de dinero de las que se habla en ambos vídeos hayan llegado a MORENA o a manos de López Obrador.

“Estoy muy sorprendida con esta señora, en verdad rebasa todo lo que yo me pudiera imaginar; es alguien que viene del PAN, me parece una mujer insensata e insensible, pues la vi que ayer llegó a la fiscalía en un Mercedes con una factura de casi 900 mil pesos y de inmediato quiso regresar a la Cámara de Diputados, cosa que no debería ser”, expresó.

Horacio Duarte, representante de MORENA ante el Instituto Nacional Electoral (INE), informó que su partido presentó una queja ante el organismo electoral para que Eva Cadena sea fiscalizada en sus gastos de precampaña como candidata a presidenta municipal de Las Choapas.

La coordinadora de MORENA en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle, dijo que están a favor del desafuero, pues “no solapamos como PRI y PAN”.

Apoyan más partidos. El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, señaló que su partido apoyaría un desafuero contra Cadena.

“Estaríamos por apoyar el desafuero, porque lo que ella ha hecho es la comisión de un delito y ya estuvo bueno de impunidad, quien comete actos de corrupción debe pagar las consecuencias”, dijo.

El coordinador del PT en el Senado, Manuel Bartlett se pronunció por el desafuero de la diputada, a fin de que responda por los videos en los que recibe dinero como apoyo a López Obrador y para ella, incluso en dólares.

El senador Mario Delgado dijo que para el desafuero contra Cadena tiene que haber una investigación, entonces se le quitaría el fuero para ser juzgada. “Evidentemente nosotros estaríamos en favor del desafuero”, puntualizó.

Cuitláhuac García, diputado y ex candidato al gobierno de Veracruz, dijo que su bancada apoya el juicio político y desafuero, pero pide esperar investigaciones para definir si detrás están el diputado federal del PRI, Erick Lagos, y un funcionario de la TV estatal, Miguel Ángel Polanco, quien trabaja para el gobernador Miguel Ángel Yunes.

El senador del PRI Jesús Casillas se pronunció a favor del desafuero y dijo que en los vídeos que ha dado a conocer El Universal es evidente que los hechos en los que aparece la diputada local Eva Cadena deben ser investigados como delitos electorales, por recibir dinero en efectivo.

Fuente: El Universal