Ex duartistas, de a uno por mes

• Alejandro Aguirre Guerrero

Y siguen encerrando duartistas en Veracruz; tocó turno a la ex vocera, Gina Domínguez. Sean culpables o no, lo cual no es motivo de mi análisis en esta ocasión, queda comprobado que las detenciones de los presuntos secuaces del odiado Javier están calendarizadas, buscando dar golpes mediáticos y mantener bien posicionado, en la opinión pública estatal y nacional, al Gobierno de Miguel Yunes, de cara a las elecciones del próximo 4 de junio , y por supuesto, hacia el 2018.

Esto escribí el pasado 4 de abril:

“Si el Gobierno de Yunes Linares cuenta con 5 nombres pesados y detiene a uno cada 60 días, tendría el rebote mediático justo para cubrir cuando menos 10 meses de su administración; tiempo suficiente para abrir el mensaje de su primer informe de labores con bombo y platillo, cortesía de los duartistas… y claro, si en esos meses capturaran el prófugo más buscado, se daría mayor vuelodel acostumbrado mencionando a Javier Duarte”.

Y así ocurrió, no sólo siguen encerrando a presuntos hampones duartistas, sino que para beneplácito electoral y mercadotécnico de panistas en Veracruz, cayó el pez más gordo, el más jugoso, el más odiado, el más “transformable” en votos, el mismísimo Javier Duarte.

También escribí lo siguiente, pero el 6 de abril:

“Mientras no haya dinero en Veracruz para cacarear obras y acciones, la estrategia gubernamental consistirá en entregar colaboradores de Javier Duarte con fecha en mano. No hay mejor forma de mantener puntos mediáticos nacionales altos, y claro, satisfacción ciudadana estatal elevada, que encarcelando a duartistas presuntamente hampones”.

¿Habrá algún ex duartista más con detención programada para antes del 4 de junio ? Podría ser, aunque seguramente guardarán algunos con miras hacia la renovación de la gubernatura en Veracruz. El siguiente golpe mediático maestro sería meter a algún diputado cercano a Duarte al penal de Pacho Viejo, valdría doble, por aquello de tener previamente que quitarle el fuero.

Hoy duerme en la misma cárcel parte de la columna vertebral de Javier Duarte: el ex Secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez; el ex de Finanzas, Mauricio Audirac Murillo; el ex titular del Agua, Francisco Valencia García, y ahora, la ex vocera, Gina Domínguez Colío. Sin olvidar que también ahí estuvo unos días el ex gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, quien ahora lleva su proceso en libertad bajo fianza.

La elección por las alcaldías está a la vuelta de la esquina, pero no quedan tantos duartistas de peso para detener, salvo los que cuentan con fuero. La estrategia de calendarización exigiría un capturado más antes del 4 de junio , o si se complica, cuando menos en julio, evitando así que la luna de miel Gobierno-veracruzanos disminuya.

Twitter: @aaguirre_g