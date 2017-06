Ex trabajadores del estado piden voto de castigo al PAN, a través de redes sociales

Redacción.- A trascendido que a través de redes sociales y con el #NI UN VOTO AL PAN, ex trabajadores del gobierno del estado, despedidos por el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, hacen un llamado para votar en contra de los candidatos de ese partido político este próximo 4 de junio.

El texto que circula en redes dice lo siguiente:

“Hoy quiero pedirle a todos mis amigos del face y en especial los trabajadores y ex-trabajadores de Gobierno del Estado de Veracruz que fuimos violentados en nuestros derechos laborales y vivimos la impotencia ante este Gobierno Panista Autoritario, que aprovechemos la oportunidad de manifestar nuestro descontento VOTANDO EN CONTRA DE LOS CANDIDATOS DEL PAN-PRD este próximo 4 de junio. No permitamos que este Gobierno temerario se perpetúe en el Poder en Veracruz, ya que no representó NINGUN CAMBIO para los veracruzanos, pues ha dejado claro y de forma descarada que su única intención es utilizar a las Instituciones del Gobierno para perpetuarse en el poder a través de sus familiares. Tristemente hemos sido testigos como este gobierno representa la escuela más tirana de ese PRI viejo y represor, quien a toda costa y utilizando el tiempo y los recursos públicos pretende aniquilar toda oposición. Los tiempos han cambiado, ya no vivimos en los años 90’s, si el PAN ganó en Veracruz, fue por el hartazgo que había hacia el gobierno anterior. La política se debe utilizar para construir, no para beneficio familiar. Les pido a ustedes y a sus familias que este 4 de junio #NIUNVOTOALPAN COMPARTE SI ESTAS DE ACUERDO”.

Y es que cabe recordar que en lo que lleva está administración más de 20 mil trabajadores de diversas dependencias estatales fueron despedidos bajo el argumento de ser aviadores de Duarte y los que permanecen, constantemente son amenazados con ser despedidos, además de que les redujeron salarios y prestaciones.

Esta situación, ha sido negada rotundamente por el gobernador Yunes Linares y sus secretarios de despacho, pero la realidad es otra.