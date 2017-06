Exige justicia para su hija asesinada hace 4 años

Carolina Suárez.- Lisette Soriano González, madre de una joven de 15 años que fue asesinada por su madrastra, en 2013, dio a conocer, en conferencia de prensa, que a cuatro años del suceso no se ha dictado sentencia, pese a que ya se comprobó la culpabilidad de la acusada.

Esto porque la defensa alega a su favor quela madrastra fue torturada, hecho que ya fue negado por la Fiscalía Especializada con un protocolo de Estambul.

Explicó que el expediente 133/2013 está radicado en el juzgado Primero de Primera Instancia de Córdoba y la responsable del fallecimiento de su hija se encuentra en el Centro de Readaptación Social de La Toma.

Relató que su hija viajó de Oaxaca a Isla para pasar las vacaciones con su padre y fue asesinada por su madrastra.

“La madrastra compró un veneno que en Isla es común porque se trata de un herbicida que se ocupa para la piña, se lo da en un jugo, mi hija ya envenenada sale a la calle para pedir ayuda, no lo digo yo, lo dicen los vecinos y consta en el expediente, cuando Grecia está en el piso todavía le pega. Fue un muerte muy dolorosa, cruel, está plenamente comprobado que ella fue la culpable porque no ha presentado defensa al respecto, por eso exijo justicia”, expuso.

Refirió que cada vez que viaja de Oaxaca a Veracruz tiene un gasto de cinco mil pesos de pagos de caseta, gasolina, hotel y demás, monto que ya no puede pagar, además de que ya ha perdido tres empleos por las constantes visitas que debe hacer al estado para darle seguimiento al expediente.

“Tengo que venir a exigir justicia para mi hija porque no es un perro al que a mí me mataron, la muerte de Grecia se equipara con las ratas porque a una persona no se le hace eso. Estoy enojada con el sistema de justicia porque no es justo que las víctimas tengamos que padecer el sufrimiento”, dijo.

Reiteró su exigencia a las autoridades, ya que la asesina de su hija tiene posibilidades de salir por la falta de una sentencia.

“Por favor a los procuradores de justicia, a la gente que tenga en sus manos el expediente les pido por favor que haya una sentencia, esta mujer tiene toda la patología de una psicópata, si sale lo volverá a hacer. Ella lo único que ha argumentado en su detención es la tortura, pero cuando la detuvieron yo estuve pendiente de que la defendiera un abogado con cédula de que le dieran sus comidas porque sabía que por ahí se nos podía ir.”, finalizó.