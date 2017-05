Existe cerrazón de autoridades agropecuarias en Veracruz: Ramón Pino

Redacción.- Ramón Pino Méndez, presidente de Consejo Veracruzano de Productores de Maíz, sostuvo que el sector agropecuario en la entidad se encuentra muy preocupado porque ya se han presentado eventos climatológicos que han afectado al campo ocasionando pérdidas millonarias y las autoridades no han tenido acercamiento alguno.

“Las expectativas que teníamos no se han cumplido en el mínimo. Hemos tratado de hacer algún contacto con los representante del programa agropecuario y no hemos tenido resultados”.

Pino Méndez destacó que no hay una participación por parte de las autoridades estatales y aunque están conscientes de que existe una crisis económica, saben que las cosas, con voluntad, se pueden hacer bien.

“Lamentablemente hay mucha cerrazón y bueno ya hemos visto las protestas de otras organizaciones que están inconformes porque no se les recibe”.

Recalcó que en 2017 ya existe un subejercicio por no implementar los programas a tiempo, tan solo el de Concurrencia es de aproximadamente 680 millones de pesos; no obstante, las autoridades agropecuarias no han cumplido con los documentos que exige la Federación para la liberación de los recursos.

En ese sentido, pidió a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) que cuando se abran las ventanillas para otorgar los recursos a los campesinos, se lleve a cabo de forma igualitaria, pues hay rumores de que la dependencia los repartirá de forma elitista y partidista.

“Sí queremos ser claros que no vamos a permitir eso, en lo absoluto, si se va a dar un recurso para el campo veracruzano tiene que ser de manera muy transparente, de manera muy clara y con objetivos bien planteados.

“No tenemos ningún avance, parecer ser que no hay interés en el desarrollo del campo o que no hay un interés manifiesto de hacer compromisos con la gente. Sí, y estamos, en ese sentido, detenidos, estamos muy preocupados porque no hay una política… de hecho nunca nos han enseñado un documento, nunca ha habido una plática abierta porque parece que hay desconocimiento de los representantes, por lo menos en el ramo agropecuario, de lo que deben hacer”, finalizó Ramón Pino