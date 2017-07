Existe desabasto en medicamentos y falta de personal especializado en hospitales del estado: José Kirsch

Carolina Suárez.- José Kirsch Sánchez, diputado del PRD y presidente de la comisión de Salud de la Legislatura local, pidió, en conferencia de prensa, dar prioridad a la inversión en salud al igual que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, apoya a la seguridad en el estado.

Denunció que existen carencias del 60 por ciento en infraestructura hospitalaria, desabasto en medicamentos y falta de personal especializado en hospitales del estado.

“Es una diversidad de hospitales que tienen ciertas deficiencias, basta darle un ejemplo como en Poza Rica donde no se han concluido algunas cosas, por ejemplo el servicio de urgencias donde el hospital no funciona correctamente, pero también existen carencias en Cosoleacaque y en Coatzacoalcos.”

El legislador perredista pidió al gobierno del estado “analizar las necesidades que existen en los hospitales, que no nos callemos para decir que tenemos deficiencias, el querer decirle que no existen los problemas es algo que no vamos a resolver nunca, porque los problemas existen”.

Dijo entender la situación de inseguridad que existe en el estado “pero tenemos que priorizar, en este caso el tema de los hospitales veracruzanos, que es una prioridad”.