Existe en la entidad un déficit de casi 20 mil millones de pesos: MAYL

Redacción.-Miguel Ángel Yunes Linares informó que la entidad veracruzana se encuentra en números rojos, ya que hay un déficit de casi 20 mil millones de pesos.

“Hay una situación de crisis financiera terrible en el Gobierno del Estado, hay un déficit de casi 20 mil millones de pesos que estamos con la Secretaría de Hacienda buscando una alternativa de solución, es un déficit que heredamos de los gobiernos anteriores que llevaron a Veracruz a la quiebra, esa la realidad y que esa quiebra se ha reflejado en la situación del Estado.”

Indicó que. “No tenemos recursos, lo que estamos haciendo es pagar sueldos, mantener el Estado operando en lo elemental, pero no hay un programa de obras, no hay un programa de obras sólido, no hay un programa de solución de otros problemas graves que tenemos”.

Finalmente, añadio: “estamos realmente invirtiendo lo que logré recuperar durante la etapa gobernador Electo, es lo que estamos invirtiendo, por ejemplo, en obras hospitalarias y los recursos de fondos federales que se están aplicando debidamente.”