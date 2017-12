Extranjeros eligen a la UV para realizar estancias de posgrado

Beneficiados con la beca Erasmus Mundus Mayanet

En las universidades de Alemania, por ejemplo, los estudiantes tienen como requisito realizar un semestre en una institución de otro país

David Sandoval Rodríguez, 27/12/2017, Xalapa, Ver.- Estudiantes de varios países europeos decidieron venir a la Universidad Veracruzana (UV) como resultado de su aceptación dentro del programa Erasmus Mundus Mayanet, que les proporciona apoyo económico para realizar una estancia de movilidad en un programa de posgrado.

El Proyecto Mayanet, creado con el apoyo del Programa de la Comisión Europea Erasmus Mundus, ofrece becas completas para estudiantes europeos y latinoamericanos en diferentes campos de estudio, con el propósito de desarrollar una estructura de movilidad basada en la cooperación entre 20 universidades e instituciones de educación superior (10 latinoamericanas y 10 europeas).

Svenja Wezel, de la Universidad de Tubinga, en Alemania, estudiará un semestre en la Maestría en Economía Ambiental y Ecológica que se imparte en la Facultad de Economía, mientras que en su país natal cursa la Maestría en Economía Internacional.

Su interés por venir a México tiene relación con el requisito de cursar un semestre en el extranjero y le comentaron acerca del Proyecto Mayanet donde la UV tiene registrado este posgrado.

“Me encanta Latinoamérica y quería venir de nuevo, había estado en Venezuela de 2009 a 2010”, ahí fue donde aprendió el castellano.

“Me gustó mucho porque la maestría aquí tiene un enfoque muy diferente pues el tema ambiental y ecológico no está contemplado en mi maestría de Alemania y me agradó para ampliar mi conocimiento en otro ámbito de la economía.”

Explicó que en la economía internacional se tiene un enfoque orientado al comercio exterior y el desarrollo económico, “que me interesa mucho, pero cuando vi este programa no sabía que había algo así y me parece muy importante porque estamos causando muchísimos problemas a la tierra, la maestría se enfoca en esto y combina muy bien con lo que estamos haciendo”.

Algo que no había experimentado es lo reducido de los grupos, en un curso es la única alumna y en Alemania es muy diferente, además tiene muchas ventajas porque la relación con el profesor es especial y las clases son personalizadas, con mayor interacción.

Refirió que en cuanto al área administrativa y los trámites no tuvo ningún problema y ello ha facilitado mucho su estancia y su inmersión a la cultura mexicana y veracruzana.

El apoyo económico del programa Erasmus Mundus Mayanet es para estudiantes de posgrado y en su primera experiencia fue residir durante un año en España mientras cursaba su Licenciatura en Economía Internacional y Desarrollo.

Una de las materias que más le gustan es sobre las ciudades latinoamericanas y tiene la intención de profundizar sus conocimientos sobre el tema.

En principio su familia se preocupó por la idea y preferían que viajara a Paraguay, su segunda opción, pero ella se decidió por venir a Veracruz.

Le agradó mucho que al principio de semestre les ayudaron a ubicar un espacio rentado para quedarse y en las primeras semanas les brindaron pláticas informativas sobre cómo es la vida en la ciudad.

“Me he llevado muy bien con la gente de aquí y me paso mucho tiempo con las personas de la maestría, además comparto el departamento con una argentina y nos la pasamos muy bien, aunque algo que es típico, la puntualidad, aquí es muy diferente.”

Su beca le permitirá cubrir un semestre de estudios en México y al final redactará un reporte para Erasmus; asimismo, se le validarán los créditos que cursó dentro de su programa de maestría.

Actualmente trabaja con un proyecto sobre el bosque de niebla que coordina Rabindranarth Romero López, de la Unidad de Investigación Especializada en Hidroinformática y Tecnología Ambiental (HITA), adscrita a la Facultad de Ingeniería.

“Recomendaría a todo mundo esta experiencia porque es importante conocer otras materias, me ha encantado pues he ampliado mis conocimientos y mi perspectiva del mundo, viviendo una cultura diferente”, afirmó la estudiante.

Lea Burwitz, estudiante también de la Universidad de Tubinga, cursa un semestre de la Maestría en Estudios Transdisciplinarios para la Sustentabilidad y en Alemania estudia Agronomía Sustentable Internacional.

Decidió venir a la UV porque tiene un enfoque a los estudios transdisciplinarios que en su institución no contemplan. “Me interesó porque es otra forma de enseñar y aprender, es muy diferente porque aquí hay menos estudiantes, a veces somos cinco y dos profesores, lo cual mejora la calidad de la enseñanza”.

Con relación al Proyecto Mayanet, solicitó la beca de movilidad a través de Internet y consideró que había sido fácil, “Erasmus Mundus de hecho es un intercambio entre universidades de Europa y América Latina, entonces no sólo son alemanes que vienen a México, también mexicanos visitan Alemania”.

Estos cuatro meses que lleva estudiando en la UV le han parecido radicalmente distintos ya que “en Alemania la enseñanza es muy formal y a veces más organizada, pero me gustó la experiencia”.

En su país natal los grupos son muy grandes y los profesores imparten cátedra encargando lecturas y trabajos escritos; por el contrario, en la UV los textos se leen y discuten en grupos pequeños, “aquí me di cuenta que estoy leyendo mucho más que en Alemania, a veces siento que estoy estudiando literatura”.

Aunque su familia se preocupó cuando les compartió su interés por venir a México, recordó que “siempre nos llegan las noticias malas de todo el mundo, entonces mi familia y mis amigos se preocuparon mucho, lo cual afectó cómo percibí las primeras semanas; tenía miedo de salir en las noches pero no me ha pasado nada y ahora no lo percibo así”.

No obstante, reconoció que también es “un poco extraño porque aquí hablan de la violencia y ya es algo cotidiano, que para mí siempre era un choque escuchar esas noticias”.

Compartió que en la maestría hay una muy buena relación con los profesores y les ponen mucha atención, esto sucede con el apoyo de la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) a través de la Coordinación de Movilidad y la Escuela para Estudiantes Extranjeros (EEE), donde “me ayudaron mucho con la visa y encontrar casa cuando llegué aquí, la administración de la beca y los documentos que necesitaban, no hubo ningún problema”.

Beatriz Millón, de la Universidad Politécnica de Valencia, España, es graduada de su Máster en Producción Artística y actualmente cursa el doctorado homónimo.

Su trabajo se ha centrado en las relaciones neocoloniales entre México y España, abordando la perspectiva extractivista y por ello conocía muy bien el tema de la defensa del territorio. Cuando encontró que la UV participaba del programa Erasmus Mundus, así como el Doctorado en Ecología Tropical que imparte el Centro de Investigaciones Tropicales (Citro), optó por solicitar su estancia en este posgrado, ya que su interés es la ecología política y el “capitalismo verde”.

Aunque no ha trabajado específicamente en Veracruz, ya vivió y trabajó en Monterrey y sus alrededores abordando el tema del fracking, utilizando el arte como una herramienta de sensibilización y denuncia.

“El mejor contacto que he tenido en todo el proceso de la beca ha sido con la Universidad Veracruzana, enseguida me han despejado las dudas, no he tenido ningún problema, eso se agradece mucho viniendo desde tan lejos, estuvieron muy pendientes de mí en ese aspecto y siguen estándolo con las reuniones informativas, así no suele pasar con todas las universidades.”

Su estancia de investigación doctoral la ha dividido en dos periodos, el primero finalizó en noviembre y regresará de enero hasta mayo, abarcando seis meses en total.

Una de las ideas que busca desarrollar durante su estancia es retomar el bordado como un medio de expresar el cambio del paisaje que provocan las prácticas extractivistas, ello como parte de su propuesta de investigación que puede mirarse como un proyecto artístico, antropológico o etnográfico.

Germán Duque Caballero, estudiante de la Universidad de Granada, en España, realiza una estancia posdoctoral en el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes (EcoDiálogo); comentó que su doctorado fue el estudio de complejos de grasas y ADN con posible aplicación en terapia genética; un estudio químico-físico para analizar sus posibles aplicaciones en biomedicina.

“Me llamó mucho la atención la UV porque cuenta con un centro interdisciplinar que reúne a profesionales de muy distintos campos que realizan diferentes tipos de proyectos en pos del emprendimiento comunitario y el apoyo a distintas comunidades”, apuntó.

Su investigación doctoral está enfocada a las ciencias naturales y desde su área de conocimiento colaborará con diversos proyectos que se están llevando a cabo en dicho centro para el desarrollo y empoderamiento de las comunidades.

Le despertaron interés los proyectos agroecológicos, así como el acompañamiento de los proyectos de investigación acción participativa, además de los programas de salud sistémica, integrativa y participativa.

“Quiero adquirir nuevos conocimientos y nuevas competencias porque es muy importante la responsabilidad social de la universidad y la investigación, y pienso que el EcoDiálogo y la UV tienen un compromiso muy serio con la responsabilidad social y con un impacto positivo del quehacer universitario en la sociedad.”

Esto permite generar resultados y valiosas oportunidades de desarrollo y empoderamiento en grupos sociales y comunidades, “creo que en esto puedo tener una experiencia muy valiosa y aprender mucho”, mencionó.

Es la primera vez que solicita el apoyo de Erasmus Mundus Mayanet, refirió al señalar que desde el principio la UV le brindó “un trato muy correcto, muy eficiente a la hora de atender todo lo que necesitaba al aplicar para esta beca, me facilitaron la carta de invitación a la brevedad y como la plataforma de Erasmus Mundus Mayanet muestra los programas de las distintas universidades, me llamó la atención la de la UV porque habla de su compromiso social”.

Con respecto a su percepción de la seguridad durante su estancia, precisó que estos temas son siempre delicados y “como todas las cosas tienen que ver con la inseguridad se pueden volver paranoia y aparentar ser más grandes de lo que en realidad son, esa es mi opinión, pero no obstante hay una realidad y hay cosas que debemos tener en cuenta para la seguridad personal”.

Por otro lado, dijo que en EcoDiálogo lo han tratado de maravilla, “es un centro muy interesante con una perspectiva totalmente integral, está ubicado en una zona hermosa, cuenta con un huerto de plantas medicinales y otro de hortalizas, hay consultorios para hacer medicina integrativa y sistémica, hay prácticas de vida comunitaria y nos expresamos a través de un círculo de la palabra”.

Mateux Gertchen, de la Universidad de Ciencias Ambientales y de la Vida de Wroclaw, Polonia, realiza una estancia de posdoctorado en el Instituto de Ciencias Básicas (ICB) donde se incorporará a la investigación sobre la acrilamida, un compuesto orgánico que es investigado debido a que se ha clasificado como carcinogénico cuando los alimentos se cocinan y alcanzan temperaturas superiores a los 100 grados centígrados.

“Debemos saber mucho más acerca de este proceso y cómo se comporta el compuesto”, expresó, “porque está presente en un sinnúmero de alimentos como las papas fritas y aquellos procesados con harinas; en esto radica la importancia de obtener mayor información acerca de cómo reacciona el compuesto orgánico”.

Su interés por estudiar en la UV comenzó en su universidad de origen, donde obtuvo la información general y le dijeron que había la posibilidad de acudir a México para continuar su investigación y por su cuenta indagó sobre su área específica de trabajo.

“Vi que este trabajo era similar a mi tesis que presenté en la Universidad de Wroclaw y pensé que había una oportunidad para continuar esta línea de investigación.”

Actualmente recibe asesoría con la académica e investigadora Alma Vázquez Luna y sus estudiantes de licenciatura, a quienes apoya en sus labores y ha comenzado a trabajar en su propia investigación.

La oportunidad que le ha brindado la beca de movilidad del programa Erasmus Mundus Mayanet ha sido provechosa; dijo que anteriormente había efectuado una estancia en la Universidad de Londres y esta es su primera vez en Latinoamérica y México.

En Xalapa se ha sentido en familia y las personas de la UV han sido muy amables, atendiendo sus solicitudes y haciendo recomendaciones, por lo cual aprovechó para agradecer a la profesora Alma Vázquez y su esposo, también a los estudiantes Karen, Regina, Fernando y Manuel, quienes lo han apoyado durante su estadía.

Uno de los propósitos de su presencia en la UV será elaborar en colaboración con la investigadora y sus alumnos, una publicación para una revista indizada o un cartel para presentarlo en eventos internacionales.

Comparado con el equipo, laboratorio e instalaciones que utilizó en el Reino Unido, reconoció que las limitaciones presentes en las universidades como la UV o su universidad hacen que los estudiantes sean más creativos y busquen soluciones.

Regina Temiño, estudiante de la Universidad Politécnica de Valencia, donde realiza el Doctorado en Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, decidió venir a la máxima casa de estudio de Veracruz para continuar su investigación sobre los recursos hídricos.

La beca que otorga la Unión Europea como parte de intercambio entre las universidades de la región y con el programa Erasmus Mundus Mayanet, también abarca universidades latinoamericanas, entre ellas la Universidad Veracruzana, fue así como conoció la investigación que se realiza en la región.

Enseguida, después de hacer el primer contacto con la UV, la dirigieron con Rabindranarth Romero del HITA, con quien está trabajando. “Hicimos una entrevista por Skype y me dio muy buena sensación desde el principio, había muchos temas en común que podíamos trabajar, así que me decidí y solicité la beca”.

Su proyecto consiste en analizar la calidad del agua a través de un modelo matemático que se enfoca en obtener medidas de la costa, como lo ha hecho en Valencia y ahora lo aplica en la costa veracruzana.

Observó que la legislación es muy distinta entre ambos países, lo que lo obliga a plantearse sus escenarios: “Primero me tendré que informar sobre el tema y luego ver qué datos puedo conseguir, ahora mi intención es conseguir parámetros de la calidad del agua para poder aplicar el modelo”.

No es la primera vez que la universitaria viaja a otro país, su máster lo hizo con un intercambio en el Instituto de Tecnología de Illinois en Estados Unidos.

Reconoció que es consciente de las condiciones de inseguridad y violencia que existen en el país, a su familia siempre le ha gustado viajar y en su caso particular no tuvo ningún obstáculo por parte de sus padres, aunque le recomendaron cuidarse mucho.

“Cuando vas a un sitio nuevo y cuando no te sabes las normas sociales tienes que aprender; mis padres me animaron a venir pero me recomendaron tener cuidado, que aprendiera cómo funcionan aquí las cosas y todo eso.”

Destacó que algo muy valioso de la UV es contar con una dependencia como la Coordinación de Movilidad, encargada de ubicar y explicar a los estudiantes extranjeros cómo vivir en Xalapa, en Chicago este tipo de oficinas no existen y aquí, por el contrario, “son muy atentos y te ayudan más desde tu arribo”.

Existe la intención de generar resultados para presentar en eventos académicos; en su caso particular, consideró muy factible avanzar y trabajar mucho en su tesis y, por otro lado, conocer la cultura de México. “Tenía la curiosidad y muchas ganas de venir porque tengo varios amigos que han vivido aquí y me hablan de las maravillas que han encontrado”.