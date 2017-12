Fallece músico de Los Flamers

Redacción.- El músico trompetista Francisco Ábrego, de 24 años de edad, falleció la madrugada de este miércoles, luego de resultar con fractura en la pierna al accidentarse la unidad en la que viajaban todos los integrantes del grupo Los Flamers.

Eugenio bueno, hermano de Roberto Bueno, director del grupo, dijo que lamentablemente falleció porque no aceptó ser operado en Tapachula y dejó pasar mucho tiempo porque no consiguió una ambulancia para ser trasladado a Veracruz, donde quería ser intervenido.

“No quiso que lo operaran allá, lo de él no era tan difícil como lo de Roberto, obviamente”, lamentó Eugenio Bueno.

Señaló que: “Francisco tenía fractura en la pierna, el peroné expuesto, pero no quiso que lo intervinieran allá, cuántos días pasaron, estaban buscando una ambulancia, porque tampoco encontraban allá, Javier si consiguió una ambulancia, su esposa fue para allá y estuvo muy pendiente y en el caso de Francisco, no quiso, tal vez no le explicaron lo que le podía pasar si no se operaba; lo que pasa que eso suele suceder en las fracturas, algún coagulo, fue lo que pasó con él, el coagulo se fue al corazón y le provocó el infarto; era muy joven, como 24 años”.

Eugenio Bueno dijo que al momento desconoce los detalles del funeral del trompetista Francisco Ábrego.

Narró que: “Inicialmente, para empezar, ellos se iban a quedar a dormir allá, pero tanto Francisco, como el baterista y el otro cantante decidieron venirse y pues lo que pasó”, lamentó Eugenio Bueno.

Asimismo, refirió que en el caso del otro músico, Javier Durán, ya está en Veracruz, él se fracturó la cadera y un brazo, él brazo se lo operaron allá, pero la cadera lo harán aquí.

En tanto que el fallecimiento de Francisco Ábrego ha generado una gran consternación; músicos y amigos han enviado sentidas condolencias a su familia a través de las redes sociales.

Fuente: XEU Noticias.