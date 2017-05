Falso, que Ayuntamiento de Xalapa regularizara invasión en El Olmo: Américo Zúñiga

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Se mantiene denuncia por fraccionamiento indebido y delitos ambientales desde 2014; se espera que próximamente procedan autoridades competentes.

Xalapa, Ver., 30 de mayo de 2017.- Durante una reunión interinstitucional con vecinos de los Fraccionamientos Las Cumbres y colonias vecinas para tratar el tema de la inseguridad que ha repuntado en la zona, tentativamente derivado de un invasión en el predio El Olmo, el alcalde Américo Zúñiga Martínez reiteró su compromiso con la legalidad y explicó que el Ayuntamiento de Xalapa mantiene desde octubre de 2014 una denuncia contra quien resulte responsable por los delitos de fraccionamiento indebido en este espacio, así como por delitos ambientales.

El Ayuntamiento no tiene alcances en materia de equipo de seguridad pública, no tiene policía, pero cuando se identifica un delito sí tiene la obligación de denunciarlo y es lo que ha hecho con la invasión de El Olmo, cerca de Monte Magno, y con otras 8 invasiones más en diferentes puntos de la ciudad, las cuales no han procedido por el momento, señaló.

Aclaró que la administración municipal no ha regularizado los asentamientos ahí establecidos; todo lo contrario, se ha estado en contacto permanente con la Fiscalía para ofrecerles la información que sea necesaria para que por fin proceda la denuncia y se lleve a cabo el desalojo de esta área de preservación ecológica productiva, la cual no es viable para ser habitada.

En ese sentido, explicó que también se detectaron cinco tomas clandestinas de agua, por lo que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS), con apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudió a la zona para clausurarlas y presentó la denuncia correspondiente.

Inclusive existe una denuncia por agresión contra un trabajador de la CMAS que resultó herido en el cumplimiento de su deber, al acudir por primera vez a cancelar una de esas tomas clandestinas, y también estamos esperando su resolución.

Zúñiga Martínez comentó que el Ayuntamiento está dispuesto a trabajar en la medida de sus posibilidades para prevenir la invasión, pero el desalojo depende de la Fiscalía y de la resolución del Poder Judicial.

Derivado de la reunión en la que participó el Fiscal Regional, José Alfredo Gómez Reyes; los regidores Daniel Fernández Carrión, Lino Jiménez Gómez y Rogelio Jesús Álvarez Arroyo, y representantes de Gendarmería Nacional y la SSP, se alcanzaron diversos acuerdos en materia de seguridad, entre ellos la revisión y mejora del alumbrado en Las Cumbres, el chapeo de diversas áreas verdes para evitar que sean usadas como escondites y el reforzamiento del patrullaje. Asimismo, se solicitó a los vecinos que, en caso de ser víctimas de un delito, presenten las denuncias correspondientes para que los culpables puedan ser procesados.