Falsos los señalamientos en mi contra: HYL

Redacción.- Héctor Yunes, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), rechazó que tenga vínculos con el ex gobernador, Javier Duarte, como acusó el periodista Edgar Hernández.

Apuntó que, si tuviera vínculos con el ex priísta, no le hubiera exigido que se entregara a las autoridades, y, posteriormente, no habría celebrado su detención, “qué bueno que se haya grabado todo en Casa de Veracruz, en Casa de Gobierno, del World Trade Center de Veracruz, para que tengan la manera de probar que nunca recibí un peso”.

De acuerdo con Hernández, Yunes Landa sostuvo reuniones con Duarte de Ochoa, y Alejandro Gutiérrez, alias “La Coneja”, en donde le habrían sido entregados maletines que contenían 350 millones de pesos.

En entrevista con José Cárdenas, el excandidato a la gubernatura del estado de Veracruz negó que haya tenido encuentros con ambos sujetos, “nadie puede asegurar algo diferente a mí, si yo soy el que lo viví, nunca cené, nunca hubo tal cena, nunca hubo tal plática amena, desde luego que conozco a este personaje, a quien refiere, lo conozco, y desde luego que platiqué con Duarte, normalmente terminando en discusiones”.

Respecto del periodista, Héctor Yunes expresó: “Parece que ya soy su cliente, no es la primera vez que me difama, quiero decir que en septiembre de 2014, en febrero de 2015 y justo hoy, le he enviado sendas cartas para que las publique en donde ha publicado lo que dice de mí, y que nunca ha podido probar, le he retado a probar siempre lo que dice en mi contra y nunca lo ha hecho, siempre he dicho que tiene dotes de novelista”.

En ese sentido, celebró que los hechos ya estén siendo investigados por las autoridades, “yo soy el que exige ese tipo de investigaciones, también hace referencia de que estos videos los entregó Duarte cuando fue detenido, no hay nada más fantasioso”.

El periodista Edgar Hernández sostuvo que la copia del video de la reunión fue entregada a Javier Duarte y a su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez.

El senador priísta aseguró que no tiene señalamientos por corrupción y prueba de ello es que preside la Comisión Anticorrupción.

