FGE investiga desvío de 5 mil mdp en gobierno de Javier Duarte

Redacción.- Ex titulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), funcionarios de la dependencia, así como diputados locales y federales, se encuentran siendo investigados por el desvío de más de 5 mil millones de pesos.

Lo anterior de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), pues están implicados en el robo multimillonario gestado desde la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), dirigida por Gina Domínguez y Alberto Silva Ramos.

La información fue revelada en la audiencia de vinculación a proceso de Domínguez Colío, y entre los involucrados se encuentran los ex titulares de la SEFIPLAN, Tomás Ruiz González, Salvador Manzur, Carlos Aguirre Morales, Fernando Charleston Hernández, Mauricio Audirac Murillo y Antonio Gómez Pelegrín, todos del sexenio de Javier Duarte.

Igualmente el ex tesorero de la dependencia y actual diputado local, Vicente Benítez González, el ex subsecretario de Finanzas y actual diputado federal, Edgar Spinoso Carrera, así como el ex secretario del Trabajo y ex subsecretario de Administración y Finanzas, Gabriel Deantes Ramos.

También el actual diputado local del PRI y ex subsecretario de Finanzas, Juan Manuel del Castillo, el ex subdirector de operaciones de la SEFIPLAN, Jesús Manuel Moreno Torres y el ex tesorero Arnulfo García Fregoso.

Además, en el desvío está relacionado el ex subdirector de Operaciones Financieras de la SEFIPLAN, Francisco Díaz Valenzuela y Carolina Estrada Acosta, quien ocupó el mismo cargo en parte del sexenio pasado, así como Carlos Hernández Martínez.

Domínguez Colío nunca rubricó ninguna orden de pago, simplemente ordenaba hacerlo a Mario Rafael Villegas Rivadeneyra y Luis Manuel Salgado González, quienes eran jefes de la unidad administrativa de la CGCS.

Por su parte, Silva Ramos sí solicitó personalmente los pagos a varias empresas irregulares consideradas por el propio SAT como empresas “fantasma”, tal es el caso de Cerene y Morgaver, entre otras.

Con este esquema, en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) se desviaron 68 millones 970 mil 243 pesos y en la Secretaría de Salud 68 millones 94 mil 678 pesos, recursos que eran parte de sus presupuestos asignados.

A la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) le fueron desviados 71 millones 627 mil 550 pesos; a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 71 mil 640 pesos y a la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECOP) 70 millones 623 pesos.

Por su parte, a la Secretaría de Gobierno 72 millones 404 mil 239 pesos; a la misma Secretaría de Finanzas y Administración 71 millones 82 mil 621 pesos y a la extinta Procuraduría General de Justicia, actualmente la Fiscalía General del Estado, 66 millones 513 mil pesos.

En cuanto a la CGCS, bajo el mismo esquema, se desviaron 66 millones 625 mil 672 pesos; a la Contraloría General del Estado 59 millones 170 mil 102 pesos y a la extinta Secretaría de Comunicaciones, actualmente Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), 64 millones 173 mil 25 pesos.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no recibió 69 millones 238 mil 439 pesos; la Secretaría de Turismo 68 millones de pesos; la Secretaría de Protección Civil (SPC) 65 millones 740 mil 248 pesos; la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA)63 millones 954 mil 944 pesos y la Secretaría del Trabajo 396 mil 523 pesos.

Los recursos desviados en esas dependencias superan los mil millones de pesos, no obstante existen otras transferencias que están siendo investigadas por la FGE, ya que se estima que durante todo el sexenio no se comprobó el uso de más de 5 mil millones de pesos destinados en publicidad y difusión.