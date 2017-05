FGE no cumple sus funciones: COPIPEV

Carolina Suárez.- Adriana Chávez Tejeda, representante de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV), señaló, en conferencia de prensa, que la Fiscalía General del Estado (FGE) no conoce el paradero de la denuncia interpuesta contra el Gobierno del Estado y el Consejo Directivo del IPE, por parte de pensionados del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), pues no ha habido avances en la denuncia presentada en agosto de 2016.

“No van muy rápido que digamos, acabamos de entregar este oficio al Fiscal porque pedimos información y nos responden por correo electrónico que les digamos cuál expediente es, con cuál fiscal se encuentra, en qué fecha como si se hubiera perdido y no tuvieran los expedientes”.

En este sentido, lamentó que los ciudadanos tengan que andar detrás de las autoridades para que cumplan con su función.

“Es terrible, a estas alturas debió enviarnos un aviso para decirnos en qué etapa va la investigación y el fiscal que lo tiene, pero si no venimos a preguntar, no pasa nada”.

Añadió que el Fiscal debe cumplir con su trabajo y si no lo hace debe ser removido, pues criticó que haya muchos casos pendientes de resolver por la Fiscalía.

“Antes era el duartista y ahora es el yunista, pero las cosas no marchan, no caminan; si este no puede, que pongan a otro, pero lo remueves y a quién van a poner”.

Dijo que es indignante el retraso en su denuncia presentada, pues recordó que está por cumplirse un año desde que la interpusieron y hasta ahora no han no siquiera sido llamados los involucrados.

“A finales de abril estuvimos aquí para pedir audiencia y nos dijeron que el fiscal no estaba; veníamos a preguntarle cómo iban las cosas y ahora estamos mandando este oficio para que nos explique”.