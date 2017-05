Filtran audio de conversación entre Carol Jessica Moreno y hermano de AMLO

Conversación entre Arturo López Obrador, hermano de @lopezobrador_, y su pareja Carol Moreno, quien tiene una denuncia por desviar 80 mdp pic.twitter.com/0zj0fwwRv0 — Luis Cárdenas (@LuisCardenasMx) 29 de mayo de 2017

Redacción.- MVS Noticias, exhibe un audio en poder del periodista Luis Cárdenas. En una entrevista al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, el periodista Luis Cárdenas exhibió al gobernador de Veracruz este audio, en el cual se aprecia el diálogo entre hermano de AMLO y la ex oficial de la SEV en la administración de Javier Duarte.

Luego de escuchar el audio, el gobernador Miguel Ángel Yunes señaló a Luis Cárdenas que este audío es el vínculo que reiteradamente ha denunciado entre AMLO y Javier Duarte y su administración.

Hay que recordar que Carol Jessica Moreno Torres, quien fuera Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa fue denunciada por la Contraloría General del Estado de Veracruz, por el presunto desvío de más de 80 millones de pesos, mediante 20 empresas fantasma que no prestaron ningún tipo de servicio o productos a la SEV.

La ex Oficial Mayor de la SEV y ex esposa de Pedro Arturo López Obrador, hermano de López Obrador, asumió el cargo en febrero de 2016 luego de que el hoy diputado local del PANAL Vicente Benítez González, presentó su renuncia.

Lo que se escucha es lo siguiente:

CJMT: Bueno, hola qué pasó, buenos días.

ALO: Buenos días, cómo estas.

CJMT: Ahorita no tan bien. Había por ahí una nota que está despotricando mucho el mayor (AMLO) contra el de ahorita (MIYULI), ¿no sabes algo?

ALO: No sé, yo ando fuera, ando en Tabasco.

CJMT: Salió otra nota. Na´más quiero saber si sabes, si él (AMLO) sigue despotricando contra el uno (Miyuli) de allá dónde vivimos (Xalapa). Porque me van a llevar entre las patas.

ALO: Sí, pero yo no puedo hacer nada ahí, yo no puedo hacer nada, al contrario, eso no, no, no, no te afecta. El hecho de que se deslinde (AMLO) a ti te favorece.

CJMT: Está bien.

ALO: Te favorece.

CJMT: Ya lo sé, ya lo vi, pero na´más quiero saber si sabes algo que anda por allá, por donde vivimos.

ALO. Nadamás ten presente que hay personas (JDO y AMLO) que saben más que nosotros de este asunto, sí.

CJMT: No sé a qué te refieres, no te entiendo.

ALO: No, sí me lo tienes que entender, ósea, me lo tienes que entender.

CJMT: No te entiendo.

ALO: Él (AMLO) no quiere perjudicar, así de clarito, si. Deslindándose es como te apoya, si. Porque ya entonces los reflectores (los medios) los cambian pa´ otro lado. Es que no eres tú, ni yo, es él (AMLO).

CJMT: Pero utilizando a otra que puedo ser yo. porque lo que dice la nota te la voy a mandar, si, es que van contra mi.

ALO: Sí, pero él (AMLO) entre más te defiende más que te chinga, eh. ¿Qué quieres, que te defienda o qué?

CJMT: No, no, no ayuda, no ayuda, de verdad, hablar contigo no ayuda, ok. Sale pues, ok, gracias por todo, bye.