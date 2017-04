Filtran supuesto audio de Ricardo Anaya y MAYL

Redacción.- En un audio difundido por el portal BlogInformativo.com a través de la plataforma Youtube, donde supuestamente se escucha como Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz le ofrece el 20 por ciento más al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya.

Este dinero, se presume, es para impulsar las candidaturas de Josefina Vázquez Mota a la gubernatura del Estado de México y a Margarita Zavala para la presidencia de la República en 2018.

En el audio, supuestamente se comunicaron a través de una llamada telefónica, Ricardo Anaya le dice a Yunes Linares que le mandó un número por mensaje.

A continuación la supuesta conversación:

M- ¿Cómo estás mi querido amigo?

R- Muy bien ¿y tú?

M-Acuérdate que por aquí es imposible.

R-Sí y lo tengo clarísimo. Te voy a mandar un mensaje… no, sí lo leí pero yo acá necesito negociar que me autoricen, ¿me explico?, porque el número que tengo acá es distinto. Déjame escribirte dos cosas por mensaje y te vuelvo a marcar.

M- ¿Por mensaje o por correo?

R- Te voy a poner ahí… por mensaje, por whatsapp te voy a poner dos cosas. No se va a entender (inaudible) de lo que estamos hablado.

En la segunda llamada:

R-Déjame decirte dos cosas. La primera, el primer punto que te pongo ahí que es un número, es digamos la mitad que acá está hablada. Ahora, segundo, este yo te sugeriría que nos vayamos al número completo en el entendido de que si por algo no es ahorita, puede ser un poquito después. O sea que va a ver un segundo momento, un segundo momento quizá dentro de unos tres meses. Entonces no va ser (inaudible) porque lo único que necesito que me entregues, lo único (inaudible).

M- A ver, eso (inaudible) pasado mañana.

R- Entonces por eso creo que estamos muy a tiempo y que si tú me entregas este número, por aquí… pero vámonos a la meta completa.

M- Oye ¿por qué no te doy 20 por ciento más?

R- ¿Del número que te puse yo?

M- Ajá, una parte más. 20 por ciento más.

R- Yo sigo pensando en el número que tú me pusiste en el correo.

M- No pues eso ya lo tenemos, ese no es problema.

R- O sea yo te estoy poniendo un número que es basta (inaudible) exacto.

M- Es mejor que nos vayamos a lo que yo te puse.

R- Ahora, segundo: o único que necesito es ese documento que tú me pudieras entregar (inaudible).

Fuente: BlogInformativo.com